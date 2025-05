Samil pierde la bandera azul y el Concello de Vigo pide explicaciones a la Xunta

Vigo tendrá este año 12 playas con bandera azul, una menos de lo previsto. El distintivo medioambiental no ondeará este año en el principal arenal de la ciudad: Samil. Sí lo hará en la nueva playa que quiso incorporar este año el Concello: O Mende. A nivel gallego, el galardón azulado estará presente en 108 playas.

Según ha informado la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), en 2025 tendrán bandera azul las playas viguesas de: Argazada, A Fontaíña, A Punta, Canido, Carril, Fortiñón, O Adro, O Mende, O Vao, Rodas (Islas Cíes), Santa Baia y Tombo do Gato.

La concejala de Medio Ambiente del Concello, Nuria Rodríguez, ha valorado el buen resultado de playas con bandera azul en Vigo. Y, sobre la pérdida de la de Samil, ha apuntado hacia la Xunta de Galicia para que dé explicaciones sobre los análisis que realizó en la zona de Samil y que habrían impedido a la playa reeditar la bandera azul.

«Hemos obtenido 12 banderas azules. Seguimos siendo la ciudad de España con más banderas azules. Este año habíamos solicitado la decimotercera, pero los resultados de las analíticas realizadas por la Xunta nos impiden obtenerla», ha asegurado Nuria Rodríguez.

Queremos saber cómo y cuándo hizo las analíticas la Xunta Nuria Rodríguez — Concejal de Medio Ambiente

La edila viguesa ha explicado que los exámenes muestran que el agua en la desembocadura del Lagares es «muy buena», pero que para obtener la bandera azul debe ser «excelente». «Queremos saber cómo y cuándo hizo las analíticas la Xunta. El Gobierno autonómico siempre en medio; qué casualidad», ha terminado Rodríguez.

Este distintivo ondeaba desde 2019 en la playa de Samil, siendo una de las últimas en alcanzar dicho nivel de calidad en sus aguas y servicios. Ese verano fue el primero en el que la EDAR del Lagares funcionó a pleno rendimiento, lo que permitió «que toda esta zona tenga análisis microbateriológicas limpios».

«No es casualidad que Caballero eche siempre la culpa a la Xunta»

El portavoz del PP de Vigo, Miguel Martín, se refirió a las declaraciones de Nuria Rodríguez. «Lo que desde luego no es casualidad, es que el gobierno de Abel Caballero eche siempre la culpa a la Xunta de su propia incompetencia. Si lamentablemente Vigo no ha conseguido retener la bandera azul en Samil es directa e intransferiblemente su responsabilidad, puesto que es al Concello a quien le compete mantener la calidad de las aguas. Y desde luego responsabilizar del fracaso a quien únicamente mide la calidad de las aguas no es solo mala fe sino una descarada mentira», ha dicho.

Minutos más tarde, la concejala de Medio Ambiente replicó al portavoz municipal del PP. «Nos gustaría recordarle que, hasta donde sabemos, los ríos son competencia de la Xunta de Galicia. Si todo esto es motivado, como todo señala, a la calidad del agua en la desembocadura del Lagares, claro que es competencia de la Xunta. ¿Se lo tenemos que recordar al PP de Vigo? ¿No se enteró el PP todavía?».