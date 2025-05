«Parecían joyas reales, pero dentro había plomo»

«Las piezas estaban muy bien hechas, en ningún momento sospechamos que nos estaban estafando». Casi una decena de establecimientos vigueses dedicados a la compraventa de oro y otros metales preciosos fueron el objetivo, en 2023, de una banda itinerante que se dedicaba a empeñar falsas joyas de oro. Un ciudadano colombiano afincado en Tomelloso (Ciudad Real) y dos compinches se trasladaron a la ciudad olívica y, en solo dos días, lograron defraudar algo más de 4.000 euros mediante la venta de pulseras que aparentemente eran en su totalidad de oro amarillo. En realidad, de dicho preciado material solo tenían una fina capa en su parte exterior: en su interior había plomo u otros metales pesados similares carentes de valor pero que incrementaban «fraudulentamente» el peso de las piezas.

La causa judicial contra los tres acusados se resolvió ayer con una condena de conformidad en el Juzgado de lo Penal número 1 de Vigo. La banda se trasladó en dos ocasiones a Vigo para cometer estos timos: el 21 de abril y el 15 de septiembre de 2023. Y lograron «colar» falsas pulseras de oro amarillo –en un caso fue un anillo– en establecimientos de la calle Urzáiz, de la avenida de Florida o de las proximidades de Príncipe. Obtuvieron fraudulentamente un total de 4.099 euros empeñando piezas por las que recibieron entre 200 y 693 euros, cuando en realidad tenían un valor económico muy inferior.

Fina capa exterior

«Parecía oro de verdad», cuentan en uno de los comercios afectados. En otro establecimiento coinciden. Lo cierto es que en su exterior las pulseras sí estaban bañadas con una capa de oro real. Una de ellas, por ejemplo, tenía 9,77 gramos de este metal por fuera, pero los casi 20 gramos de su interior eran en realidad «plomo», concreta uno de los perjudicados. «Por una pieza que solo costaría 100 euros obtuvieron más de 600», agrega sobre el alcance de la estafa perpetrada.

En todos los casos los delincuentes empeñaron las joyas. No las vendieron directamente. Esto tiene una explicación. «Cuando es un empeño no se hacen pruebas tan exhaustivas de autenticidad, por si finalmente se devuelven al dueño», explican. «Es cierto que si hay dudas se puede ‘taladrar’ la pieza y después repararla, ante cualquier duda se comprueba bien, pero en estos casos las falsificaciones eran tan buenas que no sospechamos nada», afirman en otro de los comercios.

Lo cierto es que la mayoría de perjudicados no se enteraron del engaño hasta que les dio la alerta la propia Policía Nacional, cuyos agentes recorrieron los establecimientos de compraventa de oro para comprobar el alcance del fraude. Fue el grupo UDEV-Robos de la comisaría viguesa el que logró identificar a los autores de las falsificaciones.

Operaciones policiales

Casos como éste no son habituales en Vigo, pero en el conjunto de España ha habido sonadas operaciones policiales que han logrado desarticular a organizaciones dedicadas a fabricar y/o vender falsas joyas de oro. Hay varios «modus operandi». El que se utilizó en la ciudad olívica es uno de ellos, pero otras bandas por ejemplo hicieron las falsificaciones bañando de amarillo alhajas que en realidad eran de plata. Otras comercializaron lingotes o monedas que, para sorpresa de los compradores, no tenían ningún valor.