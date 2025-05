La ligera línea entre la broma y el acoso

«¿Sabéis que si juntásemos a todos los niños y niñas que sufren acoso escolar llenaríamos 21 campos de fútbol de Balaídos?» . Y de pronto se hizo el silencio. No todos los mensajes llegan igual a jóvenes y adolescentes, pero esta comparativa que les transmitió el doctor en Piscología, Joaquín González Cabrera, al centenar de estudiantes de Vigo en una charla que tuvo lugar ayer en el auditorio municipal les invitó, al menos, a reflexionar. Porque aunque todos saben y conocen las causas y consecuencias del acoso escolar, éste todavía se camufla o confunde con «bromas» e incluso obedece a una «exageración» de la víctima.

Todas estas cuestiones se trataron ayer en una conferencia a cargo del psicólogo de la Universidad de la Rioja y la también psicóloga Rocío Gómez a escolares del CEIP Eduardo Pondal, CPR San José de la Guía, CPR Losada, CPR San Fermín, CEIP Igrexa-Candeán y CPR María Inmaculada-Carmelitas. «Si no nos reímos todos no estamos ante una broma, si la víctima no se ríe no es una broma; es acoso», verbalizó González al alumnado tras un juego en el que tenía que identificar diversas situaciones susceptibles de acoso escolar.

El "observador", un cómplice

La conferencia se centró en identificara a un tercer miembro que, sin provocar este acoso directo, sí participa del mismo bien no evitándolo, bien mirando para otro lado: el cómplice. «Observadores sois todos y todas y está en vuestra mano cambiarlo; podéis ser héroes y heroínas en lugar de mirar para otro lado o sonreír al agresor. No ser un agresor no implica que no estemos participando. El que se calla y no hace nada también es parte del problema», subrayó.

En esta charla interactiva, impulsada por la Fundación Salma Galicia, dejó varias lecturas positivas. Por un lado, los escolares tienen claro que el acoso escolar no es únicamente físico: «un insulto, cambiarse de sitio cuando llega un compañero, no querer trabajar con él, no escogerlo para participar en actividades... Todo esto también es acoso», expuso el psicólogo Joaquín González.

Por la contra, el aspecto más preocupante lo pusieron de manifiesto los propios escolares al afirmar, en su mayoría, que las redes sociales no suponen un aumento en el peligro o incidencia del acoso. Su justificación, que es posible ocultar o no ver las publicaciones de determinada persona si uno no quiere. «Con ellas podemos llegar a cualquier sitio, a cualquier persona; su buen uso es imprescindible para evitar que el acoso se extienda», explicaban entonces González y Gómez.

"Si no nos reímos todos, es acoso"

También inquietante es la delgada línea que los estudiantes aprecian entre lo que es una broma y lo que es acoso. Para el psicólogo la diferencia es clara: «Si no nos reímos todos, es acoso». Incluso fueron varios, que no pocos, los escolares que apreciaban una exageración por parte de la víctima. «No es para tanto o no es tan grave», fueron alguno de los comentarios que expusieron, a lo que los profesionales respondieron con dos frases válidas ante prácticamente cualquier agresión: «No hagáis nunca lo que no os gustaría que os hicieran a vosotros» y «ante cualquiera de estas situaciones, hablad con un profesor o un adulto, siempre».