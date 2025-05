El Concello pide por carta a la Xunta una nueva valoración independiente de las inversiones realizadas en el Ifevi

El Concello quiere una nueva valoración independiente en la que se detallen las inversiones realizadas hasta la fecha por la Xunta de Galicia y la propia entidad local en el Ifevi, como ya anunció en varias ocasiones. Con este cometido, el alcalde y presidente de la Zona Franca de Vigo, Abel Caballero, anunció que se envió una carta al conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, también presidente del patronato del Ifevi, José González Vázquez.

El regidor lamentó que la Xunta «dice que invirtió 31,4 millones de euros y el Concello, 1,6, y eso no es posible porque el Concello es el propietario de los pabellones 1 y 2 y del suelo del 3, 4 y 5, de los aparcamientos y de las oficinas». «Es una tomadura de pelo y todo Vigo sabe que es una barbaridad, y la Xunta también», continuó el regidor vigués. «A Xunta só achegou o pavillón 4 e aínda está pendente a cesión do 5, xa que nel aparece todavía o logo da Xunta de Galicia», recoge la misiva.

En la carta, el Concello defiende que, «para establecer un marco de colaboración en igualdade de condicións respecto ao futuro do Ifevi, é imprescindible que unha institución independente valore o que ten achegado cada administración a esta infraestrutura». «Unha vez que teñamos a taxación obxectiva, poderanse valorar as achegas da Zona Franca —pactada con la Xunta en 18 millones de euros para la ampliación del recinto en beneficio de la feria Conxemar—, así como a reconfiguración do órgano de goberno do recinto feiral», añade.

El BNG demanda un acuerdo para la ampliación y tildó de «disparate o fogo cruzado de acusacións entre os gobernos» de Xunta de Galicia y Concello, que, según el portavoz local y concejal, Xabier Pérez Igrexas, «ameaza os investimentos para potenciar o recinto e para blindar a continuidade dunha feira de relevancia mundial como Conxemar».