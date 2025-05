O IES Castelao, gañador do Concurso das Letras Galegas da Xunta

O IES Castelao é o gañador do concurso convocado pola Xunta con motivo do Día das Letras Galegas, que este ano está adicado ás cantareiras. O instituto vigués acolleu onte luns o acto de entrega do galardón que, na modalidade de Infantil e Primaria, recaeu no Colexio Celso Emilio Ferreiro de Cerdeda (A Coruña). .

O secretario xeral da Lingua, Valentín García, puxo en valor este concurso para achegar “a relevancia das homenaxeadas e das súas aportacións ao patrimonio inmaterial” entre as xeracións máis novas, das que gabou a “súa implicación e compromiso” con esta difusión a través das propostas recibidas no concurso dunha “calidade admirable”.

Ao respecto, lembrou que esta iniciativa, convocada polas consellerías de Cultura, Lingua e Xuventude e a de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, convidaba o alumnado a elaborar unha exposición centrada na obra, a época e a situación sociolingüística da etapa na que viviron as protagonistas.

Precisamente, Valentín García salientou a “beleza estética e a harmonía” das dúas exposicións gañadoras, tanto na modalidade do instituto Castelao que gañou co proxecto Canta que cadramos ben, como na categoría de Educación infantil e Primaria, onde resultou gañadora a do colexio Celso Emilio Ferreiro coa mostra que leva por título Cantareiras: poesía popular oral. As dúas iniciativas están complementadas, ademais, cunha guía didáctica.

A proposta do IES Castelao ofrece un contidos capaces de configurar distintos aspectos do panorama tradicional, coa poesía popular oral e as cantareiras como un canto ao pasado máis inmediato pero tamén ao presente.

Os gañadores tamén recibirán un premio económico de 2.000 euros por categoría.