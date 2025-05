Louzán, a Caballero: «Si quiere que Vigo tenga posibilidades de ser sede, hay que dialogar»

Cruce de acusaciones a distancia entre el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, a falta de menos de una semana para que una delegación del Concello acuda a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid —el lunes— para conocer los criterios de selección de sedes del Mundial 2030, las puntuaciones otorgadas a los proyectos, las actas de los acuerdos y cualquier otra información que tenga incidencia directa en el proceso que dejó a Balaídos fuera del torneo internacional.

En Madrid, Louzán se desvinculó de la exclusión de Vigo del listado de sedes españolas del Mundial 2030 y, tras afirmar que va a «intentar» que tanto la ciudad olívica como Valencia estén entre esas sedes, reiteró que «la última palabra la va a tener la FIFA». Preguntado por las opciones que tienen Vigo y Valencia para ser sedes, reconoció que las ciudades que tienen «más posibilidades» son las 11 que fueron seleccionadas y que están «dentro del acuerdo que se estableció entre Marruecos y Portugal». Después, aseguró que «Vigo tiene posibilidades también».

En todo caso, añadió que Valencia dispondrá de un estadio para más de 70.000 personas, «probablemente, el más moderno» que tenga el fútbol español para ese Mundial. «Vamos a intentar que esté. También Vigo, que está peleando por esa posibilidad», apostilló. De todos modos, Louzán matizó que él no participó en la «decisión» de las 11 sedes que fueron seleccionadas por puntuación. «Yo no era el responsable de esto, esto se tomó seis meses antes de llegar yo», indicó, a la vez que lamentó las «formas típicas y conocidas» de Caballero, que le responsabiliza directamente de la exclusión de la ciudad y el cambio en las puntuaciones, una modificación que dio entrada en el listado a San Sebastián, en detrimento de Vigo.

Louzán calificó de «populista» la posición del regidor olívico, a quien acusó de buscar «rédito electoral». «Creo que se confunde claramente en el camino, porque, si verdaderamente quiere que Vigo tenga posibilidades, lo que habrá es que dialogar. Las personas que estaban (y decidieron las sedes), que yo evidentemente no había elegido para esto, ya no están en la Federación», comentó. «Ahora lo que hemos trasladado es un avance de lo que hemos acordado entre los tres países. No sabemos si alguna de las sedes de Marruecos va a fallar o si alguna de las de España va a fallar. O alguna incluso de las de Portugal», aseveró antes de apuntar que «todavía es realmente incierto» lo que va a suceder.

«Sabe perfectamente que, en el primer listado, Vigo estaba seleccionado»

En respuesta a Louzán, Caballero, a través de un audio remitido a los medios de comunicación, destacó que el presidente de la RFEF «sabe perfectamente que, en el primer listado, el que se elaboró por todo el comité de candidatura, Vigo estaba seleccionado». «Alguien cambió la nota y Vigo se quedó fuera. Por tanto, estamos peleando para ser restituidos al lugar que nos corresponde. Dijo también que él no estaba cuando se decidieron las candidaturas. Vaya, vaya, pues esto es nuevo, porque el señor Louzán era vicepresidente de la Federación. ¿Por qué, cuando Vigo está en la lista y a usted le envía correos la señora Tato —exmiembro del Comité Ejecutivo de la candidatura del Mundial—, al día siguiente, Vigo se cae de la lista? ¿Podría explicarlo? Pues lo va a tener que explicar», dijo antes de avanzar que el Concello va a «pelear con uñas y dientes porque Vigo fue seleccionada para ser sede del Mundial y se cambió una nota para que dejara de ser».

Caballero vinculó la exclusión de Vigo y las «mentiras» de Louzán con el «desalojo democrático» de la Diputación de Pontevedra —fue su presidente de 2002 a 2015 con el PP— «por los votos de la ciudad de Vigo»: «Democráticamente, perdió la Diputación y no lo soporta. La perdió porque la ciudad de Vigo votó por la lista que yo encabezaba de forma masiva».

Louzán indicó que él se reúne «con todo el mundo», pero reconoció que, cuando coincide con el alcalde en el palco de Balaídos, no se hablan, algo que «no es de ahora», sino que ya pasaba cuando era presidente de la Diputación.

La presidenta del PP de Vigo y concejala, Luisa Sánchez, reclamó a Caballero que acuda a la reunión con la RFEF en lugar de enviar al concejal «que afirmó que acoger el Mundial 2030 es un marrón».