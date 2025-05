«Viene gente muy joven, perfiles que creíamos que ya no se iban a dar»

«La violencia de género es un problema de toda la sociedad», recuerda la presidenta de la Rede de Mulleres de Vigo, Charo Otero, por lo que pide la implicación de todos para «remar» en una misma dirección: construir «una sociedad más sana». Y, para ello, pone la mirada en los más jóvenes. «Hay que formarlos para que esto desaparezca», sostiene y advierte que no está siendo así, que les llegan muchos casos en adolescentes.

¿Cuánta gente ha podido pasar por estas jornadas en 25 años?

Muchísima. Ahora que estoy en un foro de asociaciones y entidades, me estoy dando cuenta de que todo el mundo nos conoce y eso es por algo; porque tenemos una trayectoria y porque hemos hecho un trabajo importante seguiremos trabajando porque esto no va a desaparecer. Es una lacra, desgraciadamente, que no se va a ir, por lo menos a corto p€lazo.

¿Qué fin persiguen con ellas?

La visibilización de la violencia de género, saber identificarla y qué servicios y medios hay. Cuentan con la red, por supuesto, que funciona a nivel informativo y de acompañamiento, porque tenemos personal de todo tipo: trabajadoras sociales, psicólogas, abogadas… También informamos sobre los distintos cuerpos de seguridad, que están funcionando muy bien. Otra de las jornadas es con la judicatura, con abogados, el magistrado de violencia, fiscales… Y la tercera, con distintos servicios de la ciudad. Es importante que sepan qué hacer en cada momento, con quién pueden contar y a dónde pueden acudir. La mayoría de las personas que vienen son abogadas y trabajadoras sociales, para luego ponerlo en práctica.

Abre la cita hablando sobre la importancia de la Rede de Mulleres. ¿Por qué es importante?

Es importante para las mujeres tener un sitio donde sepas que te van a escuchar, que te atienden en el momento y donde contamos con abogada, trabajadora social, psicóloga… Y otra labor importante es el acompañamiento. Hace años, las mujeres iban solas al juzgado. Los hombres iban con su abogado y trajeados y ellas, como habían salido por patas de su casa, iban mal vestidas, sin acompañar… Era terrible. Ahora tienen la casa de acogida si quieren ir y, muchas veces, ya vienen acompañados por su familia o sus amigas. En el juzgado te sientes tan desamparada; es un sitio inhóspito. Tenemos mediadoras que, han hecho esta formación, y las pueden acompañar. Es fundamental. Por eso lo de “rede”: empezamos un grupo de mujeres que acompañábamos hoy a una, mañana la otra...

¿Qué actividad tienen ahora?

Sigue en niveles altísimos. Sobre todo, nos llama mucho la atención que viene gente muy joven, perfiles que creíamos que ya no se iban a dar porque había otra formación, otra educación, pero no es así. Es fundamental la formación en colegios e institutos, al profesorado y a los niños, porque en casa, probablemente, no se les habla de ello, pero forma parte de la vida y tienen que saber que existe y saber valorar los distintos métodos de control que, sobre todo, tienen hacia ellas en esa edad tan difícil como es la adolescencia y la preadolescencia. No va a desaparecer de la noche a la mañana, pero si hay educación, esperemos que se vaya mitigando. Es un mundo muy complicado con las redes sociales. Muchos niños están enganchados a la pornografía y es la causa de mucho maltrato. Una mente tan joven viendo escenas que no entiende piensa que eso es lo normal.

¿Les están llegando adolescentes a pedir ayuda a la rede?

Sí, sí. Muchas veces quiénes vienen son los padres de hijas adolescentes que no saben hacer ya. Vienen buscando información y es importante porque, cuando estás tan metido en este problema, no siempre lo ves, no es tan claro. Las jóvenes vienen a veces con sus amigas. Hace poco, me reconoció la dependienta de una tienda y me dijo: “No sabes el bien que me has hecho. Y no solo a mí, porque he podido ayudar a una amiga”. Para mí, eso es lo más importante.

¿Cuántos casos pueden atender al año?

Muchísimos. El mes pasado llevábamos unas 400 mujeres, solo en 2025. La mayoría busca información. Atendemos y derivamos.

¿Qué demandan en la actualidad?

El maltrato se está sofisticando tanto en cómo las asesinan, en cómo las maltratan… Pero lo peor es la violencia vicaria. No les importa hacer daño a los hijos y es algo que la judicatura tiene que tomar en cuenta. Nos tiene muy preocupadas y estamos atendiendo muchísimos casos. Que pidan los informes que sean necesarios a los organismos y que estos funcionen bien. Las unidades de valoración tienen que ser justas y no están siendo muy justas con las mujeres.