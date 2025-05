«Soy de una banda albanesa»: así es el chantaje a usuarios de páginas sexuales

La agenda de señalamientos de este mayo en Vigo contempla otro juicio por extorsión, pero por cuestiones distintas. Dos hombres, uno de ellos natural de Marruecos, afrontan cárcel y multa por amenazar y retener a un vecino de Vigo al que culpaban de haberse apoderado de dos kilos de cocaína. Pero la víctima no era la persona a la que buscaban. «Este no es», acabó avisando uno de los delincuentes, huyendo y dejando en paz al hombre, que vivió una situación de gran «angustia».

Ocurrió la mañana del 24 de enero de 2024. La víctima fue abordada por dos hombres –uno de los hoy acusados y un varón que no pudo ser identificado– cuando salía de la casa de su novia. «Tira para abajo», le ordenaron mientras lo agarraban de un brazo, diciéndole uno de ellos de modo intimidatorio que lo iban a «meter» en un garaje y a «darle unas hostias». Le culpaban de haberse quedado con dos kilos de cocaína.El denunciante repitió una y otra vez que no sabía de lo que estaban hablando y que él no tenía relación alguna con dicha droga, pero los hombres lo condujeron hasta la terraza de un bar para esperar a un compinche. Allí le advirtieron que pagaría la deuda y que después lo meterían en el maletero de un coche y que «iba a desaparecer». La llegada del tercer delincuente puso fin a la pesadilla de la víctima. Se habían equivocado de hombre: «Este no es al que buscamos, vámonos».