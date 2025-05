La factura del taller aumentó en Vigo un 30% en los últimos años

Ir al taller en Vigo es cada vez más costoso. La mano de obra y las piezas de los vehículos tienen ahora precios más elevados y hacen que la factura final haga más daño al bolsillo. La sofisticación de la tecnología y el mayor uso de materiales como el aluminio supone más gasto en los repuestos.

Según varios talleres de la ciudad, los precios se incrementaron un 30% en los últimos dos años. Además, algunos afirman que, en general, los vigueses se dejan alrededor de 3.000 euros al año en reparaciones.

Desde Luán Calvario explican que hubo que aumentar la mano de obra y el margen de beneficio de las piezas. Estas responden al precio actual de los coches. Para muestra un Seat Ibiza, que pasó de costar alrededor de 12 mil euros en 2005 a cerca de 20.000 en 2025.

«Los coches que se hacen ahora son menos duraderos que los de antes», apuntan desde Talleres Gex. Esta casuística contrasta con el gran encarecimiento de sus precios.

Eléctrico o combustión

Según explican desde TK Motor, los eléctricos son más baratos de arreglar en general, su mantenimiento es más sencillo. Sin embargo, en caso de un fallo grave salen peor de precio. «Por ejemplo, un cambio en la distribución es carísimo, sobre todo la pieza en sí. En un coche eléctrico se hace un diagnóstico y se borran las averías», apuntan desde Luán Calvario.

En Electromecánica Castrelos dicen que cuando se dan este tipo de errores «más graves» los vehículos suelen acudir a su concesionario donde hay máquinas más especializadas, preparadas para cumplir con estas necesidades. «Los más modernos tienen fallos electrónicos más complejos y las máquinas valen un dineral. No compensa a día de hoy porque no hay un volumen tal como para comprarlas. No hay tantos eléctricos en Vigo», advierte un trabajador.

Los fallos más comunes

Desde Electromecánica Castrelos indican que los fallos más comunes en un coche de combustión son las correas bañadas en aceite, las roturas del filtro de partículas o de la válvula de recirculación de gases de escape.

En su opinión, los fallos se producen mayoritariamente por no revisar el vehículo o por errores de fabricación, más rara vez ocurre por mala conducción.

Mano de obra

Los talleres se enfrentan a un gran problema por falta de mano de obra. Gran parte de las generaciones actuales está en edad de jubilación y no hay vocaciones suficientes para paliar la falta de profesionales.

Se estima que en España harían falta cerca de 20.000 mecánicos de varios sectores para contrarrestar la situación.