Denegadas 9 de cada 10 ayudas para instalar rampas y ascensores

Vigo sufre un preocupante envejecimiento de su parque de viviendas, sobre todo en materia de accesibilidad. Unos mil pisos de los casi 2.000 que están a la venta en la ciudad están ubicados en edificios que no cuentan con ascensor, prácticamente la mitad. La situación es preocupante, sobre todo para todas aquellas personas con problemas de movilidad que residen en inmuebles con barreras arquitectónicas. El Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia (Coafga) advierte que casi el 90% de las ayudas de accesibilidad tramitadas a través de sus despachos en el conjunto de Galicia, y también concretamente en la ciudad de Vigo, han sido denegadas por falta de presupuesto.

La directiva de la corporación mantuvo recientemente una reunión con administradores de fincas y pusieron sobre la mesa las solicitudes de subvenciones para la eliminación de esas barreras arquitectónicas, de plena actualidad con motivo de la nueva convocatoria de ayudas de la Xunta para mejorar la accesibilidad de los edificios.

Estas ayudas cuentan con importes que oscilan entre los 6.000 y los 18.000 €, llegando a la máxima cuantía si se trata de viviendas o edificios donde residen personas con discapacidad. Los administradores de fincas consideran que el presupuesto de las subvenciones, que asciende a un total de 3,5 millones de euros, es «muy limitado» dado el elevado número de viviendas que tienen barreras arquitectónicas, al tiempo que señalan que «va a ser complicado satisfacer la avalancha de peticiones que se va a producir, sobre todo tras la aprobación del anteproyecto de ley sobre Discapacidad, que obligará a las comunidades de propietarios a realizar obras de accesibilidad sin necesidad de aprobarlo en junta». Esta medida afecta por tanto a centenares de edificios de la ciudad que no cuentan con ascensor y que deberán colocarlos pero carecen de la financiación suficiente para acometer la reforma.

«Los administradores de fincas colegiados no vamos a poder satisfacer todas las solicitudes y, es más, aunque se tramiten no habrá para todos y las comunidades de propietarios estarán abocadas a realizar importantes derramas para ejecutar los proyectos», agregan desde el Coafga, que además señala que «queda mucho edificio sin ascensor y hay muchas comunidades con personas vulnerables, lo que plantea problemas a la hora de afrontar los pagos por parte de los propietarios. El colegio aplaude las ayudas de la Xunta, pero reclama que se amplíe el crédito disponible para que todas las fincas dispongan de recursos y los profesionales no tengan que realizar esfuerzos para que finalmente no se consiga financiación. También alertan de que casi no hay empresas para ejecutar las obras por el enorme volumen de trabajo que tienen, además de los retrasos en la obtención de licencias y permisos, lo que dificulta la ejecución de los proyectos.

Hay que tener en cuenta que muchas comunidades de vecinos de Vigo vetaban hasta ahora la instalación de ascensores para evitar el necesario desembolso económico. Pero ya no lo podrán hacer, porque la nueva norma deja claro que, en los casos de obras encaminadas a asegurar la accesibilidad, el período de repercusión de las doce mensualidades de gastos comunes, que hasta ahora se entendían como tope a partir del cual los vecinos podían rechazar reformas demasiado caras, será en realidad de tantos años como las opciones de financiación disponible lo permitan.

Ayudas municipales

Llama la atención que haya tantos edificios sin ascensor pese a las ayudas impulsadas en los últimos años. El Concello, por ejemplo, activó una línea de subvenciones para inmuebles ubicados en las áreas de rehabilitación integral del Casco Vello, Beiramar, Bouzas, calles Bueu y Moaña, Espiñeiro-Teis, San Pablo, San Roque o Santa Clara. Los interesados tienen de plazo hasta julio para solicitar estas ayudas municipales.

La subvención cubre, por ejemplo, la instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas u otros dispositivos de accesibilidad, incluyendo los adaptados a las necesidades de personas con discapacidad sensorial o intelectual, así como su adaptación, una vez instalados, a la normativa sectorial correspondiente. Precisamente, la subvención podría alcanzar el 75% del coste de la actuación en las viviendas con residentes con discapacidad o mayores de 65 años. Para no perder la ayuda, las obras deberán estar acabadas antes del 1 de diciembre de 2028.

Por lo general, las subvenciones autonómicas y municipales están destinadas a personas físicas propietarias, usufructuarias o inquilinas de los inmuebles, comunidades vecinales, sociedades cooperativas y empresas constructoras, propietarias o arrendatarias de los edificios.