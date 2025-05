Caballero acusa a la Xunta de «inventar» las cifras del Ifevi y avisa: la mayor parte del recinto es del Concello de Vigo

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha acusado este lunes a la Xunta de «inventar» las cifras sobre las aportaciones económicas realizadas por cada administración al Ifevi, y ha advertido de que la mayor parte de las instalaciones del recinto, incluidos aparcamientos, son de titularidad municipal, por lo que ha negado un acuerdo con el gobierno gallego para ampliar dicho recinto, en tanto no se haga una valoración independiente de esas aportaciones.

El patronato del Ifevi se ha reunido este lunes y, antes del encuentro, el conselleiro de Emprego, Comercio y Emigración, José González, ha vuelto ha ofrecer la «mano tendida» de la Xunta para potenciar el recinto ferial e incorporar al patronato a la Zona Franca, que aportaría 18 millones de euros.

El conselleiro ha insistido en que había un acuerdo a finales del año pasado para sumar a la Zona Franca al patronato, con esa inversión de 18 de millones, y el compromiso de modificar la composición del órgano de dirección del Ifevi para que Xunta, Ayuntamiento y Zona Franca tuvieran el mismo número de representantes (3), y para que las decisiones se tomasen por unanimidad.

Sin embargo, ha lamentado que el alcalde hubiera negado dicho acuerdo, y que realice declaraciones «contradictorias» al respecto, al tiempo que ha criticado que le impute «falsedades» sobre las aportaciones económicas al recinto. Según la Xunta, los datos «objetivos» de contabilidad del Ifevi reflejan que el valor de las aportaciones autonómicas supera los 31 millones de euros, mientras que las municipales se quedarían en 1,6 millones.

Cifras «inventadas»

No obstante, en declaraciones remitidas a los medios, el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, que también preside el pleno de la Zona Franca, ha acusado a la Xunta de «inventar» esas cifras, y ha remarcado que el Ayuntamiento es titular de la mayor parte de las instalaciones: los pabellones 1 y 2, el suelo de los pabellones 3, 4 y 5, además del 'hall' de entrada, las oficinas y los aparcamientos.

Igualmente, ha recordado que el gobierno gallego elaboró una ley para que el patronato tuviera representantes en función del peso económico de cada administración, de manera que se hizo con el control del recinto ferial vigués, con 8 representantes frente a uno solo del Ayuntamiento, con una «mayoría absolutísima». Cuando llegó la necesidad de ampliar del Ifevi, ha asegurado, «la Xunta dijo que no» y la Zona Franca se ofreció a participar en el patronato con una inversión de 18 millones.

«Salvar Conxemar»

Caballero ha advertido de que «de ningún modo» firmará el acuerdo tal y como plantea la Xunta porque «es un engaño», y ha proclamado que son el Ayuntamiento y la Zona Franca las instituciones que van a «salvar Conxemar». Para ello, ha reclamado una valoración independiente de las aportaciones de cada administración, para configurar la representación de cada cual en el patronato, y ha exigido que el órgano adopte las decisiones por unanimidad.

Además, ha invitado a la Xunta, en caso de que no acepte estas condiciones, a poner ella misma los 18 millones de euros para la ampliación y mejora del Ifevi. «La situación que estamos viviendo es que la Xunta no aporta los 18 millones que se necesitan, y tenemos que ir desde Zona Franca a salvar el Ifevi y Conxemar, y la Xunta no (...) De nuevo Vigo paga y la Xunta se quiere quedar con todo», ha denunciado Abel Caballero.