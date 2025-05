Reservas, rosas... y un chaparrón en el día de la Madre

«Por eso esperaba con la carita empapada a que llegaras con rosas, con mil rosas para mí»

Pocas canciones resumen mejor este día de la Madre en Vigo como el estribillo del tema «Rosas» de La Oreja de Van Gogh. Las lluvias por un lado y también los ramos de flores por otro fueron los protagonistas del fin de semana más especial para las madres, las abuelas y las hijas e hijos, con cientos de reservas en bares y restaurantes y pedidos en floristerías y negocios de regalo para agasajar a las mujeres de nuestra vida.

Y es que ni vacaciones de Semana Santa, ni el puente de la Constitución, ni tan siquiera Fin de Año. El día marcado en rojo en el calendario de los hosteleros es, sin duda, el día de la Madre. «Tanto por el número de reservas como por la antelación con la que nos llaman, es el mejor día del año prácticamente», cuenta Jimena Meije, del restaurante María Manuela.

El paraguas fue protagonista durante la jornada. | P. Gamarra

El tiempo siempre es condicionante para el turismo, favoreciendo o no la presencia de visitantes en este puente del 1 de mayo. No ocurre lo mismo por el día de la Madre, que pase lo que pase llena mesas y servicios. «Lo tenemos todo lleno desde hace tiempo, es una fecha ya sabida y las familias no se arriesgan a no encontrar sitio, sí es verdad que la coincidencia con el puente de mayo esta vez ayudó, pero lo que más tuvimos igualmente son clientes locales y mucho comensal madrileño también, pero más habitual fueron las familias por el día de la Madre, cien por cien», explica Elena Garmendia, del restaurante La Carpintería.

Manuel Garrido, del restaurante Valdevez, también cuenta con sus reservas cerradas para el domingo. «A lo largo del puente diría que más flojo de lo esperado, pero para el domingo sí estamos completos. Hay mucho más interés por este día, además el tiempo tampoco facilitó las cosas esta semana, y a pesar del puente no hubo grandes reservas», justifica el chef vigués.

Pese a que el día es el día y se celebrar independientemente de lo que depare el cielo, las lluvias intermitentes en la jornada de ayer y que se prevén igual para el día de hoy, limitó el número de servicios o comensales que se reúnen en homenaje a las madres. «Hablamos normalmente de grandes reservas; vienen nietos, abuelas, madres, primos... Se junta toda la familia y el tiempo nos limitó por ejemplo a la hora de disponer de la terraza. Es el único ‘pero’ que le pongo», contempla Garmendia.

Y tanto que el mal tiempo dejó sin terraza a los hosteleros. Bien entrada la tarde, sobre las 16.45 horas, el gris oscuro con el que se tiñó el cielo dejó paso a una tormenta acompañada por fuertes vientos que obligó a vecinos, familias y turistas a dejar de lado sus paseos y resguardarse en soportales o en el interior de negocios.

Floristerías

De ellos, además de los propios de hostelería y restauración, las floristerías y tiendas de regalos o pastelerías también tenían sus agendas al máximo. Ejemplo de ello lo encontramos en la floristería de Pi i Margall «Tita Varela», donde ayer se elaboraban los ramos de última hora para aquellas afortunadas madres y abuelas que hoy se verán agasajadas con un detalle floral. Libros, joyas o tartas fueron otros de los detalles más demandados en los establecimientos comerciales locales.

En cuanto a los hoteles, las gerencias confiaban en este puente del 1 de mayo para recuperar lo perdido en Semana Santa, donde las constantes lluvias e inestabilidad provocó la cancelación de muchas reservas. Sin embargo, y a pesar de que el turismo madrileño, favorecido por los festivos locales, animó estas reservas, de nuevo las lluvias marcaron el devenir de la ocupación en la ciudad. Para el día de hoy, según las previsiones de Meteogalicia, se espera de nuevo un día lluvioso tanto en la mañana como en la tarde, con un ligero respiro de precipitaciones bien entrada la noche. Las temperaturas también bajarán ligeramente hasta los 21 grados de máxima y los 12º de mínima.