Desperdicio masivo de vacunas o insulina en las farmacias por el apagón

El pasado lunes fue un día más que complicado para todos debido al apagón que sumió al país en el caos durante más de catorce horas. Mucho se ha hablado estos días de las pérdidas sufridas por la hostelería, de la suspensión de consultas con especialistas en los hospitales o de las personas atrapadas en los ascensores. Pero las farmacias vivieron su particular drama, sobre todo aquellas que no contaban con generador propio o con un SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida), que son la mayoría.

Las principales pérdidas fueron los medicamentos termolábiles, es decir, aquellos que necesitan estar en la nevera para mantenerse a una temperatura de entre dos y ocho grados. ¿Y cuáles son concretamente esos fármacos? Insulina, vacunas, inhaladores, colirios, algunos antibióticos, tratamientos de fertilidad... «A nosotros nos afectó bastante. Lo de la nevera se perdió y ya hemos reclamado al seguro», explica Rocío, de la farmacia Reboreda Somoza en calle Aragón. Carlos García, uno de los titulares de la botica 24 horas ubicada en Travesía de Vigo, calcula que todo lo que perdieron tiene un costo económico de unos 3.000 euros. «Esperamos que el seguro nos lo cubra», apunta.

Hay que tener en cuenta que fármacos de fertilidad o la insulina, además de necesitar un mantenimiento con unas características muy concretas, son considerablemente costosos, por lo que las pérdidas económicas fueron cuantiosas, además de todo lo que se dejó de facturar.

En la farmacia Priegue Rodríguez, en la Avenida del Aeropuerto, consiguieron salvar los productos de la nevera porque tenían un SAI que les permitió mantenerlos a la temperatura que necesitan, pero recuerdan que el pasado lunes fue una jornada muy caótica. No funcionaban los sistemas de cobro y solo podían aceptar efectivo, que muchos clientes no tenían, por lo que no quedó más remedio que «fiarles» a los más habituales para que no se quedasen sin sus medicamentos, volviendo a lo largo de la semana a pagar lo que adeudaban. «Además, solo pudimos entregar los fármacos que venían con receta en papel, pues el ordenador no funcionaba y no podíamos contactar con los médicos al estar las líneas caídas. Menos mal que el apagón solo duró un día», rememora.

Los boticarios jugaron un papel clave durante el pasado lunes. Ya no solo por intentar capear el colapso del sistema dispensando los fármacos que podían, sino también aconsejando a sus clientes, especialmente a los mayores, que no entendían lo que estaba sucediendo y que necesitaban su medicación. En el sector sanitario las farmacias volvieron a demostrar con el apagón histórico que son unos de los establecimientos más cercanos y accesibles para los pacientes.

Hay que recordar que Sanidad obliga a abrir a las farmacias al ser un servicio esencial para la salud de la ciudadanía. Sin embargo, el lunes estuvieron completamente impotentes ante la situación y apenas pudieron vender fármacos muy concretos o productos de parafarmacia.

Afortunadamente, no se vivieron situaciones de desabastecimiento y la cadena logística entre fabricantes y distribuidores funcionó en un día más que difícil. José Fernández, director general de Cofano, asegura que no hubo roturas de stock ya que el apagón solo duró un día, pero sí reconoce que las farmacias pasaron una jornada complicada. «Al no haber comunicaciones, no nos podían solicitar los medicamentos que necesitaban. Muchas estuvieron casi paradas durante todo el día», asegura Fernández. Desde los cuatro almacenes que la viguesa Cofano tiene en Galicia, se distribuyen a diario unas 150.000 cajas de medicamentos a las farmacias, por lo que el lunes fue un día de una actividad frenética para todos ellos por las dificultades generadas por el apagón.