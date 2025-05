Una «infiltrada» en la cultura local durante 48 horas

Confiesa que lo que más disfruta es captar con su cámara la soledad del artista, el rincón de trabajo en donde se respira la esencia de cada uno de esos talentos que se siguen cocinando en los márgenes, ese espacio que tan solo unos pocos privilegiados suelen tener la oportunidad de contemplar de cerca. Desde hace más de 10 años, cámara en mano, la creativa y fotógrafa coolhunter Lucía Zapata recorre el mundo empapándose de la cultural local de cada uno de los países y ciudades que visita y, hasta la fecha, ya ha registrado más de un centenar de entrevistas con artistas, diseñadores, músicos e ilustradores, entre otros, dando como resultado pequeñas piezas audiovisuales que son el fruto de semanas o varios días «infiltrada» en la escena cultural de cada uno de los lugares que recorre.

Con su proyecto «Unique People & Unique Places (Up&Up)», Lucía Zapata ha hecho una aproximación a la influencia y al trabajo de artistas locales de Nueva York, Tokio, Osaka, Bangkok, Barcelona, Madrid, París, Rotterdam, Ámsterdam, Roma, México, Lisboa o La Habana, un listado en el que próximamente figurará Vigo, pues tras su paso por el Festival Creativa, en donde Zapata ha participando en una charla explicando su proyecto al público, esta directora de arte permanecerá en la ciudad olívica durante dos días para grabar a varios profesionales del mundo del arte que han captado toda su atención.

Festival Creativa, escaparate artístico a pie de calle / Marta G. Brea

«Aprovechando la celebración del Creativa, en donde hay muchísimos artistas, fue Raúl, desde la organización, quien me propuso quedarme a grabar y me pareció que, estando en un festival con tanta creatividad, iba perfecto. He quedado con varios artistas en los próximos días para hacerles un pequeño vídeo de dos minutos y que es una muestra de su trabajo para que, al fin y al cabo, ellos también lo puedan usar en sus redes y presenten su obra», cuenta esta fotógrafa, quien añade que los orígenes de Up&Up se remontan al año 2010, cuando se dedicaba a «cazar tendencias» a pie de calle retratando a personas cuyos estilismos llamaban su atención.

«En aquella época vivía en Berlín y yo era muy tímida, pero gracias a este proyecto, al tener que parar a a personas desconocidas por la calle, empecé a acercarme más a la gente», comenta esta directora de arte a la que aquellos retratos le supieron a poco y decidió ir un paso más allá invitando a la gente a su estudio para realizar pequeñas sesiones de moda, hasta que al final acabó optando por ir a sus propias casas a grabar entrevistas. Así nació «Unique People & Unique Places», un proyecto que Lucía Zapata fue afinando con el paso del tiempo y que finalmente apostó por centrar en artistas y profesionales creativos.

En este sentido, la fotógrafa señala que «cuando visito sus estudios les pregunto en qué están trabajando, si me pueden enseñar su obra, cómo es su proceso creativo, que es algo que me interesa mucho y con lo que aprendo, porque me permite ver cómo cada uno gestiona sus tiempos. Aunque lo que más me gusta es meterme en sus estudios, en esos sitios en los que nadie entra». Sin embargo, para Lucía Zapata hay otra parte de su proyecto personal que tiene mucho más valor, y es que lo que más le interesa de Up&Up es «rendir un homenaje a toda esa gente con un trabajo normal, diario, que llega a casa por las noches y se pone a dibujar, por ejemplo, que lo hace en su tiempo libre o que sigue luchando por un sueño. Por eso normalmente son personas que no se mueven en círculos de gente que ya es conocida, sino más de lo underground, de lo outsider, artistas no establecidos y más en los márgenes».

Lucía Zapata, que hace hincapié en los grandes beneficios de viajar sola, conjuga su faceta como directora artística y fotógrafa con su trabajo como Moomba DJ, profesión que lleva desarrollando desde hace 25 años y que le facilita no anclarse en un punto fijo , de manera que si hay alguna ciudad o país que le interese muy especialmente, tiene la posibilidad de pasar largas temporadas ganándose la vida y desarrollando «Unique People & Unique Places».

Músicos, ilustradores y también una firma de ropa local es el perfil de los artistas que ha seleccionado Lucía Zapata para que compartan su historia y su talento desde Vigo para el mundo, ya que pasarán a integrarse en el proyecto audiovisual con el que esta fotógrafa ya ha recorrido 16 ciudades de 14 países distintos.