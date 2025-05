«As defensas», la apuesta viguesa de la Academia de Cine

En plena década de los 80, María invierte sus horas en la lucha estudiantil y en las manifestaciones de los Pases pro bus que inundan las calles de la ciudad para reclamar descuentos en el billete de Vitrasa. Bajo la sombra de un padre ausente, esta joven vive con su madre, su abuela y sus hermanos, pero su rutina dará un cambio importante cuando empiece a trabajar en un taller de coches, una decisión que adopta su madre para que deje las calles. El negocio se presenta como un espacio hostil hasta que María descubre un agujero en las paredes, desde donde observa a un grupo de bailarines que ocupan la nave contigua. Lo que no sabe esta joven es que ella también está siendo observada desde el otro lado de la pared.

Es la sinopsis de As defensas, el proyecto audiovisual de la viguesa Lucía Estévez por el que fue seleccionada como residente en la segunda edición de Rueda Academia de Cine y que, tan solo un año más tarde, le ha valido una nueva alegría, pues la institución española ha apostado nuevamente por su propuesta y de entre 149 candidaturas la ha escogido para el Campus de Verano, un programa que tiene como principal objetivo potenciar la diversidad e inclusión en la industria audiovisual y que se celebrará en Valencia a finales del próximo mes de junio gracias a la colaboración del propio Ayuntamiento y de Netflix.

Durante dos semanas y junto a esta viguesa, otros seis cineastas tendrán la oportunidad de continuar desarrollando y afinando sus guiones en esta residencia promovida por la Academia de Cine que, a diferencia del programa de desarrollo audiovisual Rueda, está más orientada a la parte práctica, puesto que los participantes tendrán la oportunidad de colaborar con actores y actrices profesionales, así como con cineastas de otras especialidades.

Tras haberse anunciado recientemente la resolución de la convocatoria, Lucía Estévez ha recibido la noticia como «un abrigo ao proxecto e un impulso para darse conta de que interesa máis alá das fronteiras de Galicia», puesto que, tras ocho años de trabajo, en la actualidad ya se encuentra en fase de financiación y, previsiblemente, «se todo vai ben», iniciará su rodaje en la ciudad olívica a lo largo de 2026.

Agradecida y con ganas de que llegue el mes de junio para participar en el Campus de Verano de la Academia de Cine, la cineasta viguesa ve con buenos ojos que la nueva residencia en la que participará, «aínda que tamén é de guión, ten un enfoque máis práctico e enfocado ao traballo cos actores e actrices, a traballar escenas da peli. É unha residencia para proxectos noutra fase, non tanto de escritura de guión individual, senón máis ben orientada a dirección. Ten as dúas partes. Durante a primeira semana veremos os proxectos dos demais e será un traballo máis colaborativo e, logo, veñen actores e actrices de perfís semellantes aos personaxes das películas para ese traballo máis práctico. Isto é moi interesante porque, tendo en conta na fase na que está a película, este é o mellor momento para comezar a buscar fóra do guión que película é».

Lucía Estévez asegura estar «moi contenta» con esta nueva oportunidad que le brinda la Academia de Cine y hace especial hincapié en que «Rueda e esta nova residencia axúdanme a desfrutar máis do proceso e a non pensar tanto no resultado, en como quedará, que é algo que agobia un pouco, porque ao final levo 8 anos con este proxecto con subidas e baixadas, e así podo desfrutar e entender que estou facendo a película que teño na cabeza».

El largometraje de Estévez lleva sello vigués tanto en la autoría como en la trama y localizaciones y esta profesional considera que «que busquen unha inclusión e que haxa proxectos doutros lugares que non son Madrid é de valorar, demostra que hai interese por escoitar outras historias».