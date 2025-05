Casi 200.000 personas visitan al año los parques forestales del municipio

El de O Vixiador, A Madroa, Saiáns, Bandeira, Bembrive, O Maruxento, Aguieira… Los parques forestales son el gran referente verde del ocio en el municipio. Suponen un oasis en medio de un territorio protagonizado por el asfalto y los vehículos y, en verano, son un refugio climático privilegiado. Una investigación que forma parte del proyecto «Valorización e xestión sostibles dos servizos ecosistémicos mancomunados dos montes periurbanos de Vigo», financiado en un 95% por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con fondos NextGenerationEU de la Unión Europea, concreta cuántas personas acuden a estos espacios, que forman parte del ADN de Vigo.

A partir de los datos proporcionados por el equipo de Ecología Ambiental y Montes de Vigo, así como de las encuestas realizadas, el equipo de Economía Aplicada – GEN de la Universidad de Vigo realiza la valoración económica de los servicios recreativos y de los servicios de regulación hídrica de los montes de Vigo en el marco del citado proyecto, impulsado por la Mancomunidad de Montes de Vigo en colaboración con investigadores de la Universidad de Vigo.

Los datos preliminares apuntan a casi 200.000 visitantes por año en los parques forestales. De las encuestas realizadas, un 40% de los participantes estarían dispuestos a pagar por los servicios que reciben en caso de que existiera la posibilidad de que desaparecieran.

Destacan desde la Mancomunidad de Montes que los montes periurbanos de Vigo que gestionan las 13 comunidades de montes y la Entidad Local Menor de Bembrive «dan servizo á cidadanía de Vigo e mesmo a parte da área de influencia»: «Se nos limitamos aos case 300.000 habitantes de Vigo e temos en conta que a base social das comunidades de montes veciñais en man cómún son 8.500 persoas, chegamos á conclusión de que a acción comunitaria dun 3% da poboación sobre un 15% do territorio do concello dá cobertura a servizos ecosistémicos dos que se beneficia potencialmente un 97% da poboación». Añade que, «co proxecto Montes de Vigo 2046: montes veciñais en valor», está en proceso de análisis «o valor destes servizos, así como a contribución actual, sobre todo, indirectamente, a través de apoio público, e a contribución que debería corresponder para garantir a sostibilidade dos montes no futuro».

Trabajo para asegurar el futuro de los montes

«O que estamos comprobando é que, grazas á Universidade de Vigo, imos coñecer mellor os montes de Vigo, tanto nestes conceptos novidosos sobre os servizos ecosistémicos que proporcionamos á sociedade como no valor que teñen e que demostran que, necesariamente, esta ten que colaborar para que poidamos seguir prestándoos nas condicións requiridas no século XXI», destaca Uxío González, presidente de la Mancomunidad de Montes de Vigo.

Obteniendo muestras de macroinvertebrados / Pablo H. Gamarra

A través de este proyecto, se procedió a actualizar la superficie forestal disponible en las 14 comunidades de montes que integran la Mancomunidad: 1.606 hectáreas en el ámbito periurbano de Vigo, cerca del 15% del total municipal. Paralelamente, se está generando una instantánea de referencia de la realidad, tanto en las características físicas como en la localización de los servicios recreativos, con encuestas de satisfacción de los usuarios y de evaluación de la demanda de las personas usuarias de los parques forestales. Adicionalmente, se realizó un conteo directo en los mismos para contar con datos de carga y poder compararlos con otros espacios naturales. Todas estas cifras están en proceso de tratamiento para disponer de información de primera mano para definir estrategias de futuro.

Además, se realizan análisis de los servicios de regulación de carbono y de la calidad del agua que emana en los montes, así como una estimación de la cantidad de agua que proporcionan al suministro de la ciudad y los condicionantes forestales que les afectan para poder definir estrategias.