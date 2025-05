¿Qué hacer con la leche materna congelada?

Si no se abren las puertas, los congeladores pueden mantener la temperatura de congelación al menos de 24 a 48 horas, tal y como recoge la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) en la información que ha publicado para ayudar a la ciudadanía a sopesar el estado de los alimentos que conservar en sus hogares tras el histórico apagón. Pero hay uno con el que se ha decidido no arriesgar: la leche humana que las madres congelan para donar.

La que estaba custodiada en el Banco de Leche de Vigo (BLV) se ha conservado en perfectas condiciones gracias a los grupos electrógenos con los que cuenta el Álvaro Cunqueiro y que permitieron mantener la actividad sin interrupción alguna. El 28 de abril había 40 litros de leche cruda [como la entregan las donantes] y cinco de pasteurizada [como se les da a los bebés].

Las madres lactantes que colaboran con el BLV pueden acumular la leche en los congeladores de su casa hasta un máximo de 15 días desde su extracción. «La FDA [Food and Drug Administration] dice que no habría riesgo siempre y cuando los congeladores no se hubiesen abierto», explica Montse Martín-Forero, enfermera del BLV. Sin embargo, como es previsible que en la gran mayoría de las casas se abriera en algun momento y para evitar esta inseguridad están contactando con las donantes para que la retiren y empiecen a acumular de nuevo. También porque las necesidades de los prematuros del sur de Galicia que acaban de nacer o que lo hagan en los próximos días están «cubiertas». Ayer contaban con 44 litros entre cruda y pasteurizada, con la que pueden mantener la demanda de un mes. Y, en la actualidad, hay madres de niños ingresados en Neonatología con sobreproducción.

¿Y qué hacer con ella?

Si tienen la seguridad de que se no abrió el congelador o se mantuvo la temperatura, informan a estas donantes que sí podrían dársela a sus propios hijos. Los que niños que están en casa no son tan vulnerables como los receptores del BLV: recién nacidos con menos de 32 semanas de gestación o 1,5 kilos.

"Pueden aprovechar sus propiedades nutritivas para la piel en el baño del bebé" Montse Martín-Forero — Enfermera del Banco de Leche de Vigo

Si tienen dudas, para no desperdiciar esa leche, Montse les recomienda que la echen en el agua de la bañera de sus bebés. Tiene propiedades nutritivas para la piel y puede servir, por ejemplo, para reducir la dermatitis de pañal.

El BLV tenía buenas reservas gracias a la respuesta a un llamamiento reciente. Pasaron de 700 mililitros de leche cruda a 40 litros en pocos días, con la implicación de las ya donantes y la adhesión de otras nuevas. Desde el Banco de Leche y el Servicio de Pediatría quieren hacer público su agradecimiento a todas ellas.