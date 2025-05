«Hay que identificar lo que no funcionó y sacar lecciones»

–Con las declaraciones realizadas hasta el momento e hipótesis como las del apagón masivo de plantas solares, ¿tiene claro qué pudo ocurrir el lunes?

–Eso pudo ser causa o efecto. El problema es saber qué fue el desencandenante y qué sistemas de contingencia no funcionaron. La sucesión de hechos la tenemos más o menos clara. Cayó la fotovoltaica, se desconectaron las nucleares, eso llevó a la desconexión con Francia, nos quedamos en isla y se vino todo el sistema abajo. Pero hay que saber exactamente cuáles son consecuencia de otros y qué sistemas de contención o de previsión de contingencias fallaron. Porque Red Eléctrica, que es la encargada de velar para que el sistema funcione, es la que autoriza los niveles de generación y consumo para que sean compatibles con la seguridad. Y la seguridad no es solo que funcione en el momento que generas, sino cuando falla algo. Por eso Red Eléctrica simula contingencias para decidir si un determinado mix de consumo-generación es viable y seguro.

–Por tanto, en el caso de que hubiese un error de las renovables, ¿falló el sistema en su contención?

–Cuando la red eléctrica se desvía de sus condiciones nominales de funcionamiento todas las plantas, renovables y no renovables, tienen unos parámetros que les indican que deben desconectarse. Es una orden del operador de sistema. Entonces pueden ocurrir dos cosas. Que lo que les haya dicho el operador no sea correcto o que las renovables no hayan hecho caso. Pero, en todo caso, eso es lo que hay que aclarar. No sé si es oportuno echarle la culpa a las renovables sin saber exactamente qué ha pasado. La tendrán si no han hecho lo que les mandaron hacer.

Incertidumbre con las causas

–¿Es lógico que todavía no se sepa con claridad lo que ocurrió?

–No es la primera vez que ocurre en Europa, aunque no con esta magnitud. En 2021 ya hubo una desconexión con Francia y numerosos apagones pero los sistemas de contingencia sí funcionaron. Y los informes técnicos no salieron a la luz hasta meses después. Otra cosa es si, por el camino, las administraciones deberían de dar la información que van teniendo. Independiente de cuál haya sido la causa, sospecho que hubo una cadena de sucesos y que lo ocurrido sorteó varios sistemas de protección. Sí es cierto que la red estaba en una situación de debilidad porque había mucha renovable, en concreto, fotovoltaica, y el sistema tenía poca inercia para toda la potencia que estaba fluyendo. Si el operador lo tiene previsto no tendría por qué pasar nada. Está claro que algo ha fallado pero ahora mismo no pondría la mano en el fuego por nadie. Igual se desconectaron las renovables porque con los ajustes que tenían en sus protecciones debían hacerlo. Por lo tanto, no serían culpables. A lo mejor, algo más de información se podría dar, quizá sobre lo ya descartado, aunque el exceso de cautela tampoco es malo.

El catedrático Camilo Carrillo / Duvi

–Lo que sí parece claro es que habrá que incrementar o mejorar la protección.

–Hay debilidades que ya se conocen como la existencia de muchas renovables y la poca inercia del sistema. Sobre la mesa está desarrollar centrales de bombeo para darle más estabilidad o reforzar la conexión con Francia. Pero son medidas que llevan años.

–De hecho, ya había informes sobre los riesgos por el aumento de renovables.

–Más que riesgo la palabra sería cambio de paradigma en la gestión y se lleva hablando de ello muchos años. Estos días comentaba con algún compañero de departamento que hace 15 años el hecho de que hubiera un 30% de eólica en la red era un riesgo. Y el lunes teníamos un 80% entre eólica y fotovoltaica.

–¿Fue razonable el tiempo de recuperación desde el cero total?

–Es muy complicado hacerlo, no sabría decir si fue excesivo. Pero lo que está claro es que en dos horas no se iba a arreglar.

–¿Qué le parece la hipótesis de un ataque ciberterrorista?

–Una vez que estudié las curvas de generación lo vi complicado. Los hackers tendrían que haber tenido mucha puntería porque el sistema se cayó justo cuando la hidráulica estaba prácticamente a cero, casi desconectándose. Me parecía poco probable desde el primer momento. Aunque no es imposible.

–Sin nuevas medidas, ¿podría volver a ocurrir?.

–Lo que está claro es que hay cosas que no han funcionado o, por lo menos, como se esperaba. Entonces hay que identificarlas. A lo mejor la parametrización de la protección del sistema no era la adecuada al contexto actual. Se trata de aprender de lo ocurrido y sacar lecciones. España está integrada en el Entsoe, un organismo supranacional que da directrices a los países dado que están interconectados.Lo que ocurrió aquí, igual que lo que pasó en Alemania hace más años, sirve para aprender porque se trata de un problema europeo. No es algo circunscrito a España. Desde el punto de vista técnico, que es de lo que yo puedo hablar, una vez que esté el informe lo lógico es que se eleve al Entsoe porque afecta al resto de países. Y, si hay que rediseñar las reglas del juego, hacerlo desde ahí. Técnicamente a las renovables se les pueden pedir más cosas, si es que hace falta, pero todo tiene un coste. También es cierto que tenemos cierta inexperiencia en alcanzar cotas tan altas de penetración. Y además está la fotovoltaica de instalaciones de autoconsumo, hay muchos megas no monitorizados que también pueden participar en que ocurra una incidencia.