Vigo mantiene el veto en las playas tras el gran apagón: «No nos precipitemos en el baño»

El Concello de Vigo recomienda no bañarse en las playas de la ciudad, contaminadas por el fallo de la depuradora del Lagares tras el gran apagón. Las analíticas de O Vao y Argazada ya presentan resultados favorables, pero el resto de los arenales no, por lo que se mantiene la recomendación hasta que todos se encuentren con los parámetros correctos. De cualquier modo, el tiempo meteorológico que ya se vive este miércoles y el que se prevé para los próximos días no invita a darse un chapuzón. «No nos precipitemos con el baño», comunicó el alcalde Abel Caballero.

«La ciudad está ya en pleno proceso de recuperación de la normalidad, fuimos una muestra de cómo se tiene que afrontar una situación de estas características», afirmó esta mañana Caballero a través de una comparecencia sin medios. Tras más de dos días después del corte masivo de suministro eléctrico, «quedan todavía algunas cuestiones con el ámbito ferroviario» y el veto a bañarse en las playas viguesas «hasta que todas las analíticas sean satisfactorias».

Con respecto al reto de servicios, Caballero afirmó que «el tráfico se está comportando de forma natural». Al mismo tiempo, quiso enfatizar la presencia policial por las calles de la urbe, que aportó «toda la seguridad». Asimismo, destacó el buen funcionamiento de la recogida de basuras, de limpieza de las calles y del transporte público a pesar del caos vivido desde las 12.30 horas del lunes y hasta bien entrada la madrugada.

Críticas a la Xunta

Caballero aprovechó su intervención para criticar la nula respuesta de la Dirección Xeral de Emerxencias de la Xunta, según reconoció, a la llamada del consistorio olívico.

«Queríamos pedirle que organizaran el suministro de combustible en todo el territorio de Galicia, pero no fue posible ponerse en contacto con ellos, tuvimos que resolverlo por nuestra cuenta sin ninguna ayuda ni apoyo de la Xunta», remarcó el regidor.

De este modo, el Concello resolvió la falta de combustible a través de los depósitos de Vitrasa, los cuales se llenaron tras contactar con las empresas distribuidoras. Todo ello con el objetivo de abastecer «a todos los vehículos de emergencias de la ciudad»: «Los que dependen del Concello y los que no», subrayó. De igual manera, también se consiguieron reservas por si fuera necesario para «hospitales, centros de tercera edad, túneles y vehículos de Policía Local y Nacional», finalizó Abel Caballero.