Toneladas de comida de los restaurantes acabaron en la basura

La hostelería, una vez más, fue uno de los sectores más castigados por el apagón que asoló a toda la península Ibérica y parte de Francia. Los restaurantes vigueses que no pudieron atender el lunes a sus clientes por la falta de luz se vieron obligados a tirar a la basura «toneladas» de alimentos que estaban en frigoríficos y congeladores y que quedaron inservibles. «Estamos haciendo un balance con encuestas a los diferentes establecimientos para conocer el alcance de las pérdidas», explica César Ballesteros, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de la Provincia de Pontevedra (Feprohos). «Casi veinte horas sin luz son demasiadas, porque a todo lo que se ha tenido que tirar a la basura hay que añadir lo que se ha dejado de facturar por no poder servir comidas ni cenas el lunes», añade Ballesteros.

«Nosotros perdimos todo lo que estaba en los congeladores, calculamos que la comida que tuvimos que tirar ronda los mil euros, había mucha carne», explica Rui Marsillach, responsable del restaurante Palo Palo, uno de los referentes del sector en la ciudad. En su caso, los lunes no abre, por lo que no perdió dinero por falta de facturación, pero sí por toda la comida que ha quedado inservible.

Casa Marco, uno de los emblemas de la hostelería local, perdió unos quinientos euros sumando lo que tiraron de sus cámaras frigoríficas. «En nuestro caso además teníamos mucha mercancía fresca, porque hicimos la compra justo el lunes por la mañana», lamenta Marco Antonio Pérez, gerente de este restaurante. Como todos los días, tenían numerosas reservas para comer el lunes, que obviamente no pudieron atender. «No teníamos forma de comunicarnos con los clientes para decirles que no vinieran, así que me puse en la puerta para avisarles cuando iban llegando para decirles que no iban a poder comer», recuerda el chef.

En cuanto a los bares y cafeterías, hubo muchos que abrieron el lunes por la tarde para atender a la ciudadanía antes de que anocheciera. Les sirvieron la poca comida que les quedaba y también funcionaron como punto de encuentro de amigos y vecinos mientras duraba el apagón. «Muchos dieron servicio con dificultades. La hostelería siempre cumple con la sociedad», destaca César Ballesteros.