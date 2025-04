Así será el nuevo servicio de socorrismo en Vigo: nueva playa en Teis, una moto acuática y 3,5 millones de coste

Las playas de Vigo tienen garantizada la seguridad durante los próximos cuatro veranos. La Xunta de Goberno Local de este viernes adjudicará el nuevo contrato de salvamento y socorrismo entre 2025 y 2028 para los distintos arenales de la ciudad por casi 3,5 millones de euros.

Así lo anunció el alcalde, Abel Caballero, quien destacó que en esta inversión de 850.000 euros anuales «la Xunta no coopera en nada» pese a tener competencias en turismo. La principal novedad en este contrato será la inclusión de O Mende en Teis entre las que tienen este servicio entre el 15 de junio y el 15 de septiembre.

12+1 banderas azules

La playa ubicada a escasos metros del límite municipal con Redondela se unirá así a la docena que ya son distinguidas con banderas azules: Rodas (Islas Cíes), Fortiñón, Canido, O Vao, Fontaíña, Samil, Argazara, A Fonte, Santa Baia, Carril, O Adro y A Punta, esta última también en la parroquia más oriental del municipio. Durante los últimos años ha sido la ciudad de España con más galardones de este tipo en cada verano.

En las del «Vigo continental» destacará la incorporación de una moto acuática que tendrá su base en Samil. Gracias a ella se podrá actuar rápidamente aguas adentro para rescates u otras operaciones cuando las circunstancias del mar no lo permmitan por medios habituales.

Entre las funciones de estos socorristas encuentran la señalización de las zonas de uso para bañistas y embarcaciones en cada playa, los rescates de agua, la catalogación mediante banderas, el acceso al baño para personas con movilidad reducida o la asistencia sanitaria en primeros auxilios en caso de emergencia.

Una señal indica la recomendación de no bañarse en Samil. / Salvador Sas (EFE)

Baño vetado por el momento

Curiosamente, este anuncio llega mientras sigue prohibido nadar en las aguas de la ría de Vigo. El Concello de Vigo recomienda no bañarse en las playas de la ciudad, contaminadas por el fallo de la depuradora del Lagares tras el gran apagón. Las analíticas de O Vao y Argazada ya presentan resultados favorables, pero el resto de los arenales no, por lo que se mantiene la recomendación hasta que todos se encuentren con los parámetros correctos. De cualquier modo, el tiempo meteorológico que ya se vive este miércoles y el que se prevé para los próximos días no invita a darse un chapuzón. «No nos precipitemos con el baño», comunicó el alcalde Abel Caballero.

«La ciudad está ya en pleno proceso de recuperación de la normalidad, fuimos una muestra de cómo se tiene que afrontar una situación de estas características», afirmó esta mañana Caballero a través de una comparecencia sin medios. Tras más de dos días después del corte masivo de suministro eléctrico, «quedan todavía algunas cuestiones con el ámbito ferroviario» y el veto a bañarse en las playas viguesas «hasta que todas las analíticas sean satisfactorias».