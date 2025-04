Colegios e institutos de Vigo acogieron a sus alumnos por conciliación pero sin clase

Cuando los teléfonos móviles volvieron a recibir señal, se desató el caos en Whatsapp. Y no por la cantidad de mensajes pendientes o sin responder, sino por la decenas de cuestiones que saltaban en los grupos de padres y madres de escolares: ¿podían acudir los niños al colegio a pesar de no haber clase?

Los comunicados oficiales, a veces contradictorios o poco concretos, no ayudaron. A última hora del 28 de abril, la Xunta decidió suspender las clases, es decir, no sería una jornada lectiva. Tras elevar el nivel de emergencia al grado 3 y relegar estas competencias al gobierno estatal, el ejecutivo decretó, ya de madrugada, que aunque no habrá actividad lectiva, los centros educativos permanecerán abiertos en las comunidades para favorecer la conciliación.

Alumnos del Colegio Labor, en el patio / Pablo Hernández Gamarra

Y así lo aclaró a primera hora de la mañana la propia Consellería de Educación informando que, aunque la actividad lectiva se había suspendido para este martes, en aras de la conciliación y retomar la normalidad, el alumnado puede acudir a los centros. Las clases no se desarrollarán de la manera habitual pero colegios e institutos sí que abrirán sus puertas con servicios mínimos para las familias que lo necesiten.

Docentes en los centros

Este mensaje se trasladó a los equipos directivos a las 7.47 horas de este 29 de abril, y en su práctica totalidad, los profesores se trasladaron a sus respectivos centros para atender al alumnado que se presentase. Así ocurrió en el IES Álvaro Cunqueiro, donde incluso una docente acudió con su hija, o en el Colegio Labor, donde recordaban que se trataba de una medida extraordinaria y casi reservada a los padres o madres que no tenían posibilidad para conciliar con sus trabajos.

Guarderías

La situación no fue la misma en las guarderías o escuelas infantiles –incluidas las autonómicas– ya que muchas de ellas cerraron sus puertas y no reabrieron durante la jornada de ayer, a pesar de que sí tendrían que sí tendrían que haber facilitado esta conciliación.

Las familias, muchas de ellas trabajadoras, mostraban ayer su descontento por el cierre de estos recintos dejándolos sin la posibilidad de dejar a sus hijos en el centro, obligándolos a buscar otra alternativa. También sorprendió que las actividades extraescolares se suspendieran ayer.

La Facultad de Económicas de la UVigo, vacía. / DUVI

Universidad

En cuanto a la Universidad de Vigo, la actividad lectiva, al igual que en colegios e institutos, se vio suspendida durante toda la jornada. Por su parte, las tareas investigadoras y administrativas sí se desarrollaron con normalidad en todos los centros de los tres campus de Ourense, Pontevedra y Vigo.

En cuanto a la afectación por el apagón, no se registraron incidentes ni en sus sistemas eléctricos, ni de seguridad. El único problema registrado afecta a la red informática, informaron ayer desde la institución académica. Previsiblemente la actividad docente se retomará con total normalidad hoy.