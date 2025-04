Un camino para honrar a Déborah

Podrá estar archivada la investigación que nunca logró resolver qué ocurrió el 30 de abril de 2002, hace mañana 23 años, cuando Déborah desapareció de Samil sin dejar rastro, pero sigue más presente que nunca para todos sus familiares y allegados: no la olvidan ni lo harán.

Tras más de dos décadas de lucha en busca de justicia por la joven viguesa, hallada a los 10 días de perdérsele la pista muerta a más de 40 kilómetros de la ciudad, en O Rosal, su hermana Rosa Cervera la decidió homenajear realizando la ruta xacobea, que terminó ayer en Santiago tras arrancar la semana pasada desde Sarria (Lugo).

Rosa Fernández-Cervera muestra una foto de su hermana Déborah. / MARTA G. BREA

"Camino para soltar el peso del dolor y recibir la paz que ambas merecemos. Camino con amor, con fuerza y con una gratitud infinita. Camino sabiendo que nunca estoy sola, porque tú, Deboritah, siempre me acompañas", escribió en una publicación en sus redes sociales, acompañada de una imagen en la que se le puede ver sujetando un ramo de flores. "Camino para dejar atrás la herida y soltar el peso de la injusticia que nos tocó vivir. Acepto, libero y dejo ir", esgrimió a renglón seguido.

Aniversario

El caso Déborah cumple este miércoles 23 años y su archivo en firme cumplirá el primero en octubre, tras acordarse en verano del pasado 2024. El cadáver desnudo de la joven viguesa apareció en una cuneta de la antigua C-550 un 10 de mayo y desde entonces se llevó a cabo una investigación que navegó entre lagunas y errores, como demostró y denunció su familia en numerosas ocasiones.

La instrucción judicial naufragó años atrás, de hecho, y se reabrió en noviembre de 2019 con la esperanza de que llegase a juicio. No lo hizo. Durante el tedioso proceso, uno de los mayores escándalos puso el foco en el móvil de Déborah, que no fue requerido por la Policía Nacional para ser inspeccionado hasta cuatro años después de su muerte. Ya en manos de los agentes, el teléfono se extravió y no apareció hasta 2022. Y solo el aparato, sin la tarjeta SIM en su interior.

Hasta la Audiencia Provincial de Pontevedra catalogó la investigación "de todo menos modélica". En paralelo, los allegados de Déborah apuntaron múltiples veces a su exnovio, que llegó a adquirir la condición de investigado. En este sentido criticaron también que durante los días, meses y años siguientes a la aparición del cadáver de la joven viguesa no se produjese ninguna toma de declaraciones.

Pero ayer, su hermana Rosa, dejó a un lado tanto caos para solo rendir homenaje a Deboritah: "Camino para honrar la vida. La tuya, que sigue latiendo en mía, por encima de todo".