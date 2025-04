El gobierno local lleva al pleno de hoy la autovía a Porriño y el Mundial 2030

La corporación local volverá a debatir en el pleno ordinario de este mes, que se celebra esta mañana, sobre el proyecto del nuevo trazado de la A-52 entre Vigo y Porriño en sustitución de la peligrosa A-55 y sobre la exclusión de Vigo como sede del Mundial de fútbol del año 2030. Así lo anunció el alcalde olívico, Abel Caballero. Ambas cuestiones han protagonizado la agenda de los grupos municipales en las últimas semanas.

«Presentamos una moción exigiéndole a Rafael Louzán [presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)] la restitución inmediata de Vigo como sede del Mundial 2030 y, además, reprobando su actuación en todo el proceso de exclusión de Vigo, que era sede del Mundial y, por razones que todavía no explicó y después de que él lo supiera, Vigo perdió la sede», anotó Caballero.

Añadió que el grupo socialista también propone la reprobación de las «declaraciones de la presidenta del Partido Popular de Vigo [Luisa Sánchez] hablando de carencias del proyecto de Vigo para el Mundial». «No existen porque es un proyecto excepcional. Y lamentamos el silencio del presidente de la Xunta [Alfonso Rueda], del presidente de la Diputación [Luis López] y el propio silencio cómplice del Bloque tras conocerse el escándalo de la selección de las sedes», continuó el alcalde.

Sobre el trazado para ampliar en túnel de la A-52, destacó que el Gobierno de España «está dispuesto a aportar 400 millones de euros para construirla» y lamentó que Vigo es «la única ciudad en la que la autovía no llega a la ciudad». «Vemos que Feijóo dice que no, Rueda dice que no, el Partido Popular de Vigo, a las órdenes de la alcaldesa de Mos [Nidia Arévalo], que es la que manda en el Partido Popular de Vigo, dice que no y el Bloque dice que no», señaló en un audio enviado a los medios.