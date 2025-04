El consellerio de Emprego a Caballero sobre la ampliación de Ifevi: «El acuerdo es claro y diáfano»

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, ha remarcado hoy minutos antes de reunirse hoy en Vigo con el presidente de Conxemar, Eloy García, que el acuerdo de ampliación del Ifevi «é claro e diáfano» y ha solicitado a las terceras partes implicadas (en alusión a Concello y Zona Franca) que expliciten si lo van a firmar o no. De hecho, la semana pasada remitió ya una carta en la que emplazaba a Caballero a desbloquear la entrada de Zona Franca para ampliarlo.

«Houbo unha serie de negociacións entre Concello de Vigo, Zona Franca e Xunta de Galicia que culminaron nun principio de acordo e xa no último trimestre do ano pasado [...]. . Eu creo que o principio de acordo é claro e diáfano. Agora o que necesitamos é que as outras administracións para poder seguir avanzando, pois expliciten se van a querer ou non firmar ese acordo», ha reclamado.

El conselleiro de Emprego se refirió también a las declaraciones del alcalde, Abel Caballero durante la pasada semana en la que avanzó un estudio para concretar las inversiones previas del ente autonómico y del Concello, lo que le ha llevado a posponer la firma del citado acuerdo tras poner en duda también la cifra de más de 31 millones de euros que aseguró la Xunta que ha pagado en Ifevi y que el alcalde cuestiona.

«Non quero entrar en debates estériles»

Foto de archivo del conselleiro de Emprego, José González, el alcalde, Abel Caballero y el delegado de Zona Franca, David Regades. / Alba Villar

«Non quero entrar en debates estériles. Non quero entrar en polémicas. Son simplemente as cifras que saen da contabilidade oficial do Patronato e nós temos a man tendida para firmar canto antes o principio de acordo que acadamos, como digo no trimestre e no último trimestre do ano pasado e temos máxima vontade, colaboración e cooperación institucional, e o noso único obxectivo é, da man tamén dos usuarios do Ifevi, Conxemar por suposto entre eles como principal usuario, canto antes poder asumir as actuacións necesarias para a potenciación do Ifevi», ha remarcado el conselleiro antes de la reunión con el presidente de Coxemar, Eleoy García.