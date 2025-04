A Cultural de Bouzas celebra con música o Día das Letras Galegas

A asociación cultural Vila de Bouzas (A Cultural) celebrará o Día das Letras Galegas na Alameda da vila o sábado 17 desde as 12.30 horas. Contará coa colaboración do grupo de baile Pandereteiras do Colexio Atlántida, a asociación Ardelume Baíña e as Cantareiras Ghandainas.