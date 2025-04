Vigo sumará una nueva escuela infantil de 0-3 años en Lavadores

El Concello de Vigo acaba de dar su visto bueno a la construcción de una nueva escuela infantil en el entorno de Lavadores. La gratuidad de las guarderías, tanto públicas como privadas, instaurada por el gobierno autonómico hace dos cursos motivó que la demanda de plazas en estos centros educativos se disparase, situación que ahora busca ser mitigada por la sociedad AEDES SPEI, propietaria del Colegio Plurilingüe Nuestra Señora de la Esperanza, que construirá una nueva escuela infantil en un terreno colindante al centro educativo.

La nueva edificación estará ubicada en el número 16 de la calle Cambeses, en un terreno anexo al colegio concertado. Según la información de la Gerencia de Urbanismo, cuenta con una inversión inicial de casi 50.000 euros con un toral de 36 plazas para niños de entre 0-3 años de edad. Se trata de una edificación de planta baja destinada a escuela infantil con una superficie total de 169 metros cuadrados. La empresa deberá además costear si fuera necesario los gastos de urbanización precisos para completar los servicios urbanos y regularizar las vías públicas. En su interior estará prohibido cualquier tipo de manipulación o cocinado de alimentos y deberá también presentarse justificación del cumplimiento de la ordenanza de ruidos.

El plazo de inicio de las obras no podrá exceder los seis meses ni tampoco prolongarse más allá de los tres años.

Esta nueva guardería de carácter privado ayudará a solventar el déficit de plazas en este primer ciclo de Infantil (0-3 años), ya que debido a la gratuidad de los servicios implantada hace dos cursos, cada vez son más las familias que emplean este recurso como forma de conciliación laboral y personal. La escuela infantil estará justo en el terreno anexo al colegio concertado, por lo que los vecinos de la parroquia de Lavadores y entorno de Barreiro podrán beneficiarse de su proximidad.

Aumento de demanda

Este incremento de la demanda en las escuelas infantiles motivó que para este curso, desde la Xunta se optó por incluir criterios de preferencia de acceso similares a las escuelas infantiles públicas en las privadas acogidas al programa de gratuidad: la renovación de los alumnos ahora matriculados; las solicitudes de personal del centro; las de los que tienen hermanos en la escuela; y las de familias monoparentales o en las que trabajen los dos padres. También se bajó ya para este curso de 15 a 5 los días consecutivos de ausencia permitida sin causa justificada para mantener y conservar la matrícula, ya que había muchas familias que no los llevaban de forma continua, mientras otras se quedaban en lista de espera. A mayores, ya no se podrá matricular a niños que aún no hayan nacido.