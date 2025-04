Una vida en la carretera en busca de meteoritos

La feria Minervigo está de vuelta siete años después. Hasta mañana, su 22.ª edición reúne en la estación marítima más de 15.000 variedades de minerales, fósiles, gemas y joyería artesanal de todo el mundo. Entre la variedad de reliquias, destaca la «réplica exacta» de la cabeza de un Tyrannosaurus Rex. La lleva José Vicente Casado (León, 1967), el único cazameteoritos profesional de España. El gusto por la naturaleza desde bien joven ha marcado su camino. Aunque vive en Cantabria, reconoce que su hogar es la carretera: se pasa mucho tiempo viajando en busca de fragmentos de cuerpos celestes. Su pasión por los secretos naturales lo llevó hace años a la excavación de fósiles de dinosaurios en Estados Unidos e incluso de oro.

«Los minerales, los fósiles… son alucinantes. Y también me interesa mucho la astronomía. El lugar donde confluyen la mineralogía y la astronomía es en los meteoritos. Tengo 58 años y llevo 45 dedicándome a los minerales y los fósiles; específicamente a meteoritos, en torno a 20 o 25 años», explica a FARO antes de señalar que le fascina su trabajo. «Me gano la vida con esto. Ofrezco charlas, participo en congresos internacionales, alquilo una exposición, he escrito libros, voy a ferias…», indica. Eso sí: deja claro que «todos los meteoritos» que consigue los cede a la Universitat Politècnica de Catalunya «para investigación científica».

«Hay meteoritos que caen en toneladas. Yo compro y vendo o los intercambio», indica antes de advertir que es un «mito» que «con cualquier piedra negra que se encuentre en el campo te puedas hacer millonario». «El primer valor, el valor de verdad, es el científico. Supera con creces cualquier otro valor económico pecuniario. Hay meteoritos que son caros, que son rarísimos, pero un precio normal puede ser 200 euros el kilo. Es decir, una piedra del tamaño de un puño puede valer 200 euros, 300 euros, 150 euros. Nadie se hace millonario cuando encuentra meteoritos. Yo los vendo a partir de 4 euros», deja claro Casado.

Explica que hay varias formas de localizar meteoritos. «Se da una luz que atraviesa el cielo y se oye incluso un ruido como si fuera un trueno lejano. Pues vamos al lugar a buscar. Es caminar y caminar e intentar identificar una roca que es negra por fuera y de otro color por dentro, tiene una estructura específica de los meteoritos. Tenemos cámaras por toda España apuntando al cielo y, cuando hay un fogonazo, salta una alerta, vamos a ver en la cámara en qué dirección y, por triangulación, hallamos una zona probable de caída», anota.

Añade que, para no «estar esperando» a que caiga un meteorito, acuden a lugares en los que ya ha ocurrido esto «y los agentes ambientales, es decir, la lluvia o el viento, no han tocado el terreno». «Por eso vamos a desiertos, porque, además, no hay vegetación y es más fácil encontrarlos. Hemos encontrado hasta 90 meteoritos en 15 días y otras veces, solo uno o ninguno», señala. Ya ha estado en Chile, México, Bolivia, Perú, Marruecos, Argelia, Túnez, Mauritania o Estados Unidos. Apostilla que, en cambio, Galicia y la costa cantábrica son sitios «nefastos» para esta misión: «Entre los helechos, las hierbas y los robledales, no vas a encontrar nada».

Tras el paso de los romanos

También se declara amante de la búsqueda de oro, un tema que le interesa no por hacerse rico, sino «por seguir los pasos de los romanos, de los celtas, de toda aquella gente que se metía en los ríos y veía el oro como una cosa fascinante, como un regalo de los dioses».