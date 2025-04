Uno de cada tres pupitres de Infantil, vacío

Desciende la natalidad y suben las cifras de plazas vacías en Infantil. Un año más, y empieza a no causar sorpresa, una buena parte de los pupitres de 4º de Infantil —el primer curso en el colegio aunque no obligatorio— no contarán con alumnos, concretamente 649 de un total de 2.300 ofertados en el municipio de Vigo.

Este contexto espacial no es relevante, ya que se hace extensible a toda la comunidad. En el concello olívico, un 28% de estas plazas se quedan sin cubrir, frente al 32% en Ourense, el 26% en Santiago o el 28% en Ferrol. En A Coruña, este descenso no es tan sangrante y quedan desiertas el 14% de sus plazas.

Esto supone un porcentaje muy similar a la del año pasado, explican desde la Consellería, a pesar de que sigue avanzando la implantación progresiva de la mejora de las rateos de 25 a 20 alumnos por aula implantado este curso en 4º de Infantil, y que en el próximo curso se aplica también a 5º de Infantil.

En los escasos casos de más demanda que oferta de puestos en un centro concreto, una decena en el caso de Vigo, las plazas se asignaron como siempre por los colegios o la comisión de escolarización de cada zona, según corresponda, en función del baremo aplicable la cada solicitud y atendiendo a los centros de preferencia marcada, tal y como establece la normativa.

La lectura positivo es que la práctica totalidad de las familias vigueses obtienen plaza en el colegio o centro educativo que eligen como primera opción, concretamente el 96,6% del total de solicitudes. Las plazas aún vacantes continúan a disposición de las familias a lo largo del proceso de admisión, para el cual está previsto publicar los listados definitivos el 15 de mayo.

A continuación, se desarrollará el proceso de formalización de matrícula, cuya fechas varían en función del nivel educativo. En concreto, serán del 20 al 30 de junio para los alumnos de Educación Infantil y Educación Primaria y del 23 de junio al 7 de julio para los estudiantes de ESO y Bachillerato.