Los libros también viajan

«No me he perdido. Soy un libro muy especial. Mira, estoy viajando alrededor del mundo haciendo nuevos amigos. Visita BookCrossing-Spain e introduce mi BCID y descubrirás dónde he estado y quién me ha leído, y podrás hacerles saber que estoy a salvo aquí, en tus manos. Y después... ¡léeme y ponme en libertad!». Es el mensaje que se podía leer ayer en el centenar de libros que aparecieron depositados en la calle de Príncipe, en el Casco Vello e incluso en la estación de Vialia, entre otros puntos de la ciudad, y que pacientemente permanecían a la espera de su próximo lector o lectora.

Volúmenes duplicados, catálogos del propio museo y también revistas. Con motivo de la conmemoración del Día del Libro, la Biblioteca-Centro de Documentación del Museo MARCO se sumó en la jornada de ayer a la red de los 41 museos y centros de arte que procedieron a una «liberación» masiva de libros por toda España en una iniciativa de bookcrossing que, en este caso, tiene como principal objetivo la divulgación del arte entre la población, a través del intercambio cultural que favorece la lectura.

Levamos moitos anos participando nesta iniciativa e, en anos anteriores, estes libros viaxeiros chegaron ata Venecia e tamén Brasil

Fue en el entorno de las 11 de la mañana cuando Lucía Alonso y Lucía Abal, acompañadas por la responsable de la biblioteca del museo vigués, Iria Fernández, partieron del MARCO con un carrito repleto de libros para permitir que emprendieran su viaje particular con un banco de Príncipe, la Farola de Urzáiz o la parte trasera del propio centro de arte contemporáneo como puntos de partida. Tras «liberar» los primeros ejemplares, Iria Fernández indicó que, desde el museo vigués, «levamos moitos anos participando nesta iniciativa e, en anos anteriores, estes libros viaxeiros chegaron ata Venecia e tamén Brasil. A ver se este ano temos sorte e viaxan moito».

La bibliotecaria del MARCO explicó que en esta actividad, que goza de muy buena acogida entre el público, «os libros van forrados cunha etiqueta co símbolo do bookcrossing, que indica que non é libro perdido e que pode collerse. Cada libro leva asociado un código e entrando en BookCrossing-España poden meter o código e escribir: atopei o libro, gústame ou non me gusta. Para que a viaxe sexa factible, logo teñen que liberalo noutro lugar».

Taller conjunto entre Afaga y Aldeas Infantiles en el MARCO. / Pablo Hernández Gamarra

Beneficiarias de sendas becas Feuga del departamento de biblioteca y documentación, Lucía Alonso y Lucía Abal fueron una pieza clave en la «liberación» del centenar de libros que promovió el MARCO en la ciudad y ambas coincidían a la hora de señalar que «é moi boa iniciativa polo feito de que, ao facelo dende o museo, tamén facilitamos materiais que non son tan accesibles, porque os catálogos de arte teñen poucas tiradas, son máis exclusivos, e por iso é unha grande iniciativa para achegar a arte contemporánea á xente». Asimismo, apuntaron que «o proceso de etiquetaxe levou tempo porque foron uns 100 libros, pero a web é moi sinxela de usar e foi divertido ver os que estaban duplicados e tamén seleccionar os que nos interesaban que visen a luz, para compartir arte e cultura con todo o mundo, para así poidan levar un cachiño do museo para casa».

Coincidiendo con el Día del Libro, el MARCO también estrenó imagen en su sección de libros para público infantil, gracias al trabajo de los participantes en los talleres que cada semana tienen lugar en colaboración con Afaga y Aldeas Infantiles, que realizaron una intervención conjunta decorando un mueble con sus iniciales.

La lectura tiene premio en los barrios de Teis y As Travesas

La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, presentó esta semana la campaña del Día del Libro organizada por el Centro Comercial Aberto Zona Teis para fomentar la lectura y compra en los establecimientos del barrio. Ortiz animó a la ciudadanía a buscar premios culturales en los comercios de Teis y Travesía, y es que en esta campaña, activa hasta el 30 de abril, se sortearán una tablet y 10 vales de compra de 15 euros para canjear en librerías.