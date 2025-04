«Estamos cansados de que quieran arreglarnos la vida sin contar con nosotros»

-¿Qué es lo que más les preocupa a las organizaciones de mayores hoy en día?

-Lo que nos preocupa y nos ocupa es que no solo se hable de los mayores y se planteen cosas, sino que se tenga en cuenta la opinión y la sabiduría de las organizaciones de mayores para decir qué es lo que queremos y necesitamos. Estamos un poco cansados de cierto paternalismo desde las administraciones que quieren arreglarnos la vida sin contar con nosotros. Por ejemplo, con leyes que nos afectan de manera directa, como las últimas modificaciones en dependencia y discapacidad, o con la llamada jubilación flexible. Nos preocupa que hay muchas pensiones que no permiten llegar a fin de mes o solo hacerlo con absoluta dificultad. Prácticamente el 60% están por debajo del salario mínimo y la más frecuente ronda los 850 euros. A lo mejor la gente tiene que complementarla con algún pequeño trabajo o uno grande. A lo mejor le vendría muy bien. Facilitémoslo, veamos en qué condiciones, qué tipo de ocupación… Porque no vale café para todos. También nos preocupa mucho cómo fomentan el envejecimiento activo. Facilitemos que la gente mayor siga haciendo cosas de ocio, cultura, deporte... Hay que cuidar los entornos de proximidad y no desubicar del barrio. La idea es que si las estadísticas dicen que los mayores vamos a vivir más, vivámoslo bien. El concepto «mayor» es relativo y hay que empezar a hablar de los jóvenes de 50 años que no tienen trabajo y que están condenados a paro de larga duración.

-¿De ahí el lema de este congreso de «25 años apostando por el talento senior»?

-Es un eje transversal de todo el congreso porque creemos que podemos dar mucho a la sociedad, devolverle todo aquello que nos ha dado con nuestro talento, saber hacer, experiencia vital y profesional. Podemos ser de gran utilidad formando a jóvenes, ayudándolos en procesos de tutorización, con mentoring, tutelando prácticas en empresas… ¿Por qué desaprovechamos esa sabiduría? Tenemos personas próximas a los 90 y superactivos, como Eduardo Rodríguez Rovira, presidente de honor de CEOMA, con 89 años, que recibirá el ‘Premio Mayores en Acción 2025’. No somos objetos de decoración ni muebles que se nos pueda arrinconar en un desván. Es un desperdicio de talento.

-¿Qué se puede hacer para para avanzar en ese envejecimiento activo? ¿Por dónde va el futuro?

-El futuro tiene que ver mucho con saber complementar una cierta actividad física con el desarrollo de ámbitos culturales, formativos, de ocio, entretenimiento… Nosotros estamos hablando mucho también de generar programas intergeneracionales. No queremos que los mayores se conviertan en un gueto. ¿Por qué no hacemos cosas mixtas?¿Por qué no montamos, por ejemplo, un campeonato de ajedrez intergeneracional? Hay mil cosas que se pueden hacer conjuntamente. Estamos animando a que haya una relación entre centros de Secundaria, con centros de mayores. Cuando un mayor está con una persona joven, rejuvenece, y el joven tiene muchas posibilidades de aprender cosas. Además, hemos retomado un concurso escolar para chicos de Primaria y sus abuelos: “Háblame de tu nieto, háblame de tu abuelo”.

José Luis Fernández Santillana, presidente de la Confederación de Organizaciones de Mayores, en el hotel Bahía / Marta G. Brea

-Para las personas que necesitan una residencia, ¿cuál es el principal problema?

-Hay mucha variedad de residencias. Algunas funcionan maravillosamente y otras, un poco menos. Ahí tiene un papel clave Inspección y no esperar a que pasen cosas. Planteamos un programa formativo, Desatar, con el que estamos acreditando residencias libres de sujeciones, tanto físicas como farmacológicas, especialmente en situaciones de demencia o Alzheimer. Si hay tratamiento adecuado y buena formación, se les puede atender sin tenerlos sujetos. Las lesiones son peores que el mero accidente. Una persona mayor con dependencia o demencia, sigue siendo una persona y tiene toda su dignidad. Hay que respetarla y tratarla precisamente con más mimo, porque a lo mejor ella misma no puede mimarse.

-Dedican a una mesa al maltrato en la vejez. ¿Cómo de habitual es esto?

Más de lo que pensamos, porque mucho no se dice. Hay maltrato en residencias, pero también en la familia. Hay maltrato físico y psíquico. Cuando se abandona a un mayor y no se le atiende. Hay muchas formas de maltrato. Sobre todo en el medio rural, donde lo padecen fundamentalmente mujeres por parte de hijos que van a extorsionarlas, literalmente. Y no lo cuentan por vergüenza. La gente traga lo que no está en los en los papeles. A la vecindad le animamos a que “si lo ves, cuéntalo». Confemac, tiene un teléfono 24 horas, 365 días. [900656566].

-¿Y el acceso a las residencias?

-Hay que incrementar el parque de residencias públicas y seguir potenciando, en las debidas condiciones, los conciertos con entidades privadas. Si el concierto se convierte en una bolsa de negocio y luego no se atiende bien, pues la cosa no funciona. Y luego estamos estudiando las distintas fórmulas que se están planteando, como la hipoteca inversa, o alquilar tu piso a través de una determinada entidad para que te ayude a pagar la residencia sin perder la propiedad... Estamos buscando fórmulas alternativas o intentando llegar a acuerdos con distintas entidades para ofrecer fórmulas variadas que se ajusten a las situaciones de cada persona, que suelen ser variadas. Una persona tiene que pensar de qué manera va a generar esos recursos adicionales que le pueden hacer falta no solo por una residencia, sino muchas veces para poder adaptar su hogar, por ejemplo. Es bueno que la gente tenga una cierta cultura de prevenir. En cualquier caso, la Administración tiene que cubrir esas situaciones.

-¿Con qué objetivo conseguido le encantaría cerrar este este congreso en Vigo?

-No sé si conseguirlo o, por lo menos, intentarlo. Con motivo del 25 aniversario, lo que planteamos en el Congreso de los Diputados y aquí queremos hacer valer, es que igual que existe un estatuto de los trabajadores, ¿por qué no hacemos uno de personas mayores donde se recojan sus derechos? El derecho al trabajo; a ser atendido en situación de dependencia y de discapacidad; de quién es responsabilidad esa atención; cómo pueden colaborar poderes públicos o privados...

José Luis Fernández Santillana, ante el puerto deportivo de A Laxe / Marta G. Brea