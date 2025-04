«Mi escritura es incómoda, no busco un lector aburguesado»

Tras «Jugar al palacio de Rosa» y «Querido Peles y otros relatos», ve la luz «Nocivo», una novela escrita entre junio de 2023 y septiembre de 2024 aprovechando un curso sabático en el Politécnico de Bragança. Con la franqueza y claridad que la caracteriza, Dotras, que vuelve a publicar con Libros Indie, comenta que contactó con otras editoriales para llegar a más lectores, pero su estilo es «demasiado rockero, macarra o políticamente incorrecto».

-Dice que «Nocivo» es su primera obra de madurez.

-Se me reconoce, pero no tiene nada que ver con las anteriores, que escribí con muchas ganas pero, en algún caso, hace 20 años. Con toda mi autocrítica, yo soy la más antipática conmigo misma, es lo mejor que he hecho. Soy profesora de literatura, especialista en Cervantes y distingo lo bueno de lo malo. Y la edición de Indie también está mucho más cuidada, es un libro objeto.

-¿Por qué es macarra?

-La protagonista, Felisa Ruiz Lomas, es el personaje del último relato de «Querido Peles». Una profesora universitaria de literatura que está amargada y que, en su último día antes de jubilarse, golpea y mata a una antigua alumna en su despacho porque le resulta vergonzoso que vea su fracaso total. Es un personaje que merecía otra vida y esta novela empieza años después con la aparición de su cadáver en A Lama, donde estaba encarcelada, y el descubrimiento de un cuaderno por parte del clásico binomio de agentes, hombre y mujer, de las novelas policiacas. Es una novela dentro de otra. El manuscrito es una vomitera absoluta en el que Felisa, desde el dolor de haber matado a una de las personas que más quería, dice que su vida ha sido una miseria, sobre todo, porque se ha rodeado de hombres nocivos. Y efectivamente el libro es un relato de hombres que se han portado mal con ella. Es el camino que quiero tomar. El contacto con las editoriales me fortaleció a mí misma. Yo leo cosas tan incorrectas o más.

Alexia Dotras, con su última novela. / Cedida

-¿No debería valorarse la valentía en un escritor?

-El libro lleva una semana en el mercado, pero quien ya lo ha leído me dice que no lo puede soltar. También reconocen algunos tintes autobiográficos. Hombre, para hablar de tíos chungos has tenido que pasar por alguno (risas). Esto es el gran salseo. Los hombres están individualizados pero no son personas reales, algunos pueden tener inspiración en varias parejas que he tenido y que he agitado para crear un cóctel.

-¿Y esas historias nocivas redimen a Felisa?

-El personaje aparece muerto desde el principio dejando ver que es un suicidio y hay muchos espacios en blanco que llenar. Los policías llegan a decir que el sistema penitenciario no se dio cuenta de la complejidad de esta reclusa. Los tres hombres con más cabida aparecen con los motes que Felisa les pone, ‘putomiedicas’, ‘putogordo’ y ‘putodolor’. He intentado hacer lo que todo buen escritor, vivir la vida y que la vida te inspire. Parte de la verborrea de esta novela fue escrita al final del día, después de un desengaño o un recuerdo. La dejaba fluir sin tapujos y luego la filtraba con el tamiz de la buena escritura. Pero inicialmente la jarreaba, como agua torrencial.

-¿Ha sido para usted más un ajuste de cuentas o una liberación?

-Utilizar mis sentimientos más reales ficcionalizados está entre un ajuste de cuentas y una necesidad de ponerme en paz con algunas cosas. No sé si el libro llegará lejos y dará ese vuelco que yo quiero, el de escritora distinta, no fácil. Mi escritura es incómoda, no busco un lector aburguesado. Por eso mis novelas son géneros extraños. Voy a una estructura clásica, porque «El Decamerón», «El conde Lucanor» o «La historia interminable» son novelas o textos dentro de otros. Pero mezclo youtubers con Lope, versos de Petrarca con una reguetonera de República Dominicana y frases enteras del Quijote con «pollas» e «hijos de puta». Y lo hago con toda la intención. Hay muchísimas referencias porque me interesaba mezclar la cultura popular con la cultura en mayúsculas. Y escribir auténticamente, sin filtros. Describo momentos íntimos, pero también esas partes oscuras de la personalidad, del propio miedo a la muerte y el deseo de acabar de la protagonista.

-Vigo vuelve a estar presente como en sus dos anteriores obras. La ciudad está de moda como escenario literario

-He viajado mucho, pero Vigo es mi lugar ficticio natural, donde ocurren mis grandes historias. Somos muchas mujeres las que coincidimos en esto ahora mismo y está genial que, dando igual el género, la ciudad vuelva a ti.