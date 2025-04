«No poder estar acompañada en la cesárea me da pánico»

«Salgo de cuentas en julio. Mi anterior hija nació por cesárea hace tres años y medio y pensé que se había avanzado bastante y que, de ser cesárea otra vez, podría ir acompañada y que podría ir a una reanimación con mi marido y con mi bebé. No poder estar en la cesárea acompañada me da pánico, que no sea así realmente me da pánico porque lo pasé tan mal la otra vez que no me veo emocionalmente preparada para volver a pasar por eso. Me planteo ir a otro hospital a dar a luz y no me parece normal tener que desplazarme a un sitio que me queda el doble de lejos, cuando tengo otra niña pequeña que me necesita. Parece como una tontería, pero es que las primeras horas son cruciales y yo lo recuerdo como traumático, despertar en REA sin barriga, sin bebé, con mucho dolor, por eso emocionalmente no me veo preparada para volver a pasar por esto».

Embarazada de 27 semanas y tomando como referencia la experiencia de su anterior parto, los miedos volvieron a aflorar en Marta S. cuando hace escasos días leyó en FARO que el Hospital Álvaro Cunqueiro mantiene paralizadas las cesáreas acompañadas hasta «reorganizar los espacios» y sin fecha definida para retomarlas, una preocupación que es compartida por numerosas pacientes embarazadas del área sanitaria de Vigo, tal y como ha podido constatar la plataforma Loita, que durante los últimos días ha recibido multitud de mensajes en los que las futuras madres dejaban constancia de sus inquietudes y también de su enfado ante esta situación.

Nos da pena saber que no podremos compartir juntos uno de los momentos más importantes de nuestras vidas

Al igual que Marta S. , embarazada en la actualidad y tras haber vivido un parto gemelar por cesárea en el Xeral hace años, Vanesa expone que «no me parece normal que justo solo sea en este hospital en el que no haya acompañamiento cuando en el resto de Galicia sí se deja. Si hace unos meses se dejaba, no me parece normal que se pierda ese derecho».

Si bien la fase que se llegó a implantar el año pasado en el Cunqueiro tan solo abarcaba las cesáreas programadas y de bajo riesgo, Marta López, paciente del área viguesa embarazada de gemelos a día de hoy, relata que «en la última consulta con Obstetricia supimos que los partos gemelares, tanto si es natural como cesárea, se realizan en quirófano y no puede estar presente ningún acompañante. Me parece un derecho fundamental, tanto para la madre como para el acompañante. Es un momento único del que no se debería privar a nadie. Nos da pena saber que no podremos compartir juntos uno de los momentos más importantes de nuestras vidas».

Integrantes de la plataforma Loita. | Pablo H. Gamarra

Ya en su séptimo mes de gestación, otra paciente del área sanitaria, que en su caso prefiere preservar su identidad, cuenta que de su primer parto le quedaron importantes secuelas y, en esta ocasión, dará a luz en el Cunqueiro a través de una cesárea programada. Tenía la idea de que podría ser acompañada, pero cuando hace unas semanas preguntó en la consulta si efectivamente sería así, le comunicaron que « para eso tendría que tener solo una matrona para mí», indica. Ante esta respuesta, esta mujer asegura que «tengo una ansiedad horrible, tengo pesadillas con esto, porque para mí, que pudiera entrar mi pareja allí, suponía una tranquilidad, supone un ambiente más familiar, porque realmente vas a que te operen. Es una relajación, porque sabes que él va a estar pendiente, ya que tú no puedes. Si ya tienes ansiedad por tus experiencias y vivencias previas, tener a un acompañante es muy importante».

Desde Loita, Nadia Lamarca aseguró que se solicitará una reunión con Gerencia para conocer en detalle la situación actual y si se contemplan medidas para retomar el acompañamiento en las cesáreas programadas.