Ensayar como en casa

Es algo habitual en competiciones de «muy alta categoría», como el Van Cliburn, que se celebra en Texas, tal y como cuenta Alberto Abengózar Calonge, uno de los cinco músicos que ayer compitieron en la final de Concurso Internacional de Piano Ciudad de Vigo. Ciudadanos ponen a disposición de los participantes sus instrumentos para que puedan seguir ensayando. En la urbe olívica, en esta edición, casi una decena de ciudadanos han hecho lo mismo.

Alberto Abengózar (Ciudad Real 1999), el único español que alcanzó la final —y la semifinal—, por ejemplo, comprobó ayer la hospitalidad de Kathyucia Omena y su familia, y ensayó por la mañana, horas antes de competir, en su piso del barrio de Teis. «El conservatorio, hoy [por ayer], ya estaba lleno y no se podía ensayar. Incluso el día anterior fue complicado encontrar aulas vacías», explica este músico, que le parece «muy buena» esta iniciativa.

Abengózar (en el centro) con Kathyucia y su familia. / Alba Villar

«Inevitablemente», ayer por la mañana estaba «algo nervioso». En la casa de Kathyucia depuró durante un par de horas sus interpretaciones de las tres sonatas pequeñas, de Domenico Scarlatti, un estudio de Serguéi Rachmaninov, y la sonata número 7 de Serguéi Prokófiev; piezas con las que luego deleitaría al público del Teatro Afundación.

En cuanto se enteró, Kathyucia no tuvo ninguna duda en anotarse para compartir el piano en el que practica su hijo. «Me gusta participar y ayudar a la comunidad», cuenta esta brasileña. Cuenta que la música fue una gran ayuda para su hijo cuando, hace tres años, se trasladaron a vivir a la tierra de los padres de su marido. «En Brasil, la música no es una asignatura y mis hijos no habían tenido contacto con ella», relata. Al que hoy tiene 16 años, al principio, le costó hacer amigos. Su profesora en Mondariz —la primera localidad en la que estuvieron— detectó su interés por la música y se prestó a enseñarle piano durante los recreos. Al poco, estaba haciendo las pruebas para el Conservatorio Profesional de Música de Vigo y, en la actualidad, cursa tercero del grado elemental. Ayer no fue al colegio para poder conocer a Abengózar y hablar con él.

Estefan Vergara gana el IX Ciudad de Vigo. Se llevó el primer premio del jurado y también el premio del público. El brasileño Estefan Vergara Iatcekiw (tercero por la izq.) se alzó ayer como el gran ganador de la final del Concurso Internacional de Piano, que se celebró en el teatro Afundación. La japonesa Rina Harada (segunda por la izq.) recibió el segundo galardón y el chino Ruogo Wen (cuarto por la izq.), el tercero. / Pablo H. Gamarra

Jorge Berridy, que toca el piano desde hace tres años, y su mujer, que trabaja con musicoterapia, también pusieron el piano que tienen en su casa de Coruxo a disposición de los participantes. El Jueves Santo estuvo Shay Slutzky, un israelí afincado en Nueva York. Ayer lo aprovechó Rina Harada, japonesa residente en Berlín, que logró el segundo premio ayer. Con el día soleado pudo abrir las puertas de la sala de esta casa de campo y «tocarle al mundo», con la brisa de la mañana.

A Jorge le ha parecido una experiencia «fantástica», en la que incluso compartieron «unas risas» con los invitados. Destaca también que la organización lo ha puesto «muy fácil». «El más agradecido de todos será el piano, de que lo toquen así», resalta.