Caballero garantiza la ampliación del Ifevi: «Conxemar no correrá peligro»

Fumata blanca… a medias. El alcalde de Vigo y presidente de la Zona Franca de Vigo, Abel Caballero, aseguró que el Consorcio, a pesar de que la Xunta «tiene las competencias exclusivas en los institutos feriales», no dejará que Conxemar «corra peligro», por lo que asumirá la ampliación del Ifevi «pagando el coste en su totalidad». Eso sí, establece un paso previo a la firma de un posible acuerdo con el gobierno gallego: encargará un «estudio independiente» para conocer cuánto dinero han dedicado en el Ifevi el Ayuntamiento y la Xunta desde su constitución en 1998. El motivo: no está de acuerdo con las cifras presentadas por el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, también presidente del patronato del Ifevi, José González Vázquez, en la carta que le remitió al regidor para conocer su postura en este tema. González concretó que las inversiones autonómicas suman más de 31,4 millones de euros, mientras que las municipales no llegan a 1,7. «Mentira y falsedad absoluta; no lo vamos a tolerar», manifestó.

Añadió que «el 70% del espacio del Ifevi lo aporta el Ayuntamiento: el pabellón 1, el 2 y el 3». «Quieren que aceptemos que la Xunta ha aportado 31,4 millones y el Ayuntamiento, 1,6. La Xunta solo aporta el 4 y aún no ha aportado el 5 y, por tanto, vuelven a venir a Vigo a quedarse con el dinero de la ciudad; eso se acabó para siempre. Cree que está en aquellos tiempos en los que podía venir a Vigo, mangonear y llevarse el dinero de Vigo para otros lugares», lamentó el alcalde. Destacó la necesidad de concretar las cifras de inversiones «para evitar que la Xunta, en el futuro, siga queriendo esquilmar a esta ciudad con los recursos del Ayuntamiento». En el principio de acuerdo entre la Xunta y la Zona Franca señalado por el conselleiro en la carta, se recoge que el Consorcio aportaría 18 millones a su entrada en el patronato.

La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, miembro del patronato del ifevi, criticó que el alcalde quiera «enredar». «Levamos dende novembro de 2024 agardando polo Concello para pechar o acordo con Zona Franca e potenciar o Ifevi e agora inventou un estudio para non cumprir os seus compromisos», afeó antes de indicar que la Xunta ha cedido «a todas as condicións esixidas» por el Ayuntamiento y el Consorcio. «É evidente que non podemos seguir dilatando esta situación porque, tal e como acordamos no seu momento, temos que avanzar na elaboración do plan funcional e o plan estratéxico que permitan reforzar o Ifevi e atender coas máximas garantías as necesidades de crecemento de eventos do nivel de Conxemar. Por suposto, a pesar das últimas declaracións do alcalde, queremos formalizar o acordo. Por iso lle pedimos unha vez máis que reflexione, desbloquee esta situación e poidamos fixar unha data para pechar esta colaboración», trasladó.

Demanda de los agentes sociales

Que se pongan de acuerdo el Concello, la Xunta y la Zona Franca para ejecutar cuanto antes la ampliación del Ifevi, obra necesaria para garantizar la continuidad de la feria de Conxemar, la más exitosa de Galicia, es una demanda de los agentes sociales que viene de antiguo. El presidente de Conxemar, Eloy García, lamenta que, hasta la fecha, las administraciones no se hayan puesto de acuerdo. “Nosotros no podemos llegar hasta ahí. Humildemente, pedimos poder trabajar, nada más. Llevamos mucho tiempo pidiendo la ampliación del Ifevi”, destaca antes de recordar que la falta de espacio supone “una pérdida de 20 millones de euros” por edición. “Un pabellón vale menos”, apostilla. Precisamente, el principio de acuerdo que cita el conselleiro en su carta supone la entrada del Consorcio de la la Zona Franca al patronato del Ifevi con el compromiso de aportar 18 millones de euros para sufragar esta actuación tan demandada, mientras que la Xunta de Galicia y el Concello de Vigo «cederían en propiedade os terreos, os inmobles e instalacións dos que dispoñen no recinto».

García destaca que, si las instituciones se hubieran puesto manos a la obra cuando se trasladó la necesidad de ampliar el recinto ferial, ya estaría listo. “Aunque lleguen a un acuerdo mañana, nosotros no podríamos disfrutar del espacio hasta dentro de unos tres años por lo menos”, comenta, a la vez que advierte de la creciente competencia: “Barcelona, este año, amplió un pabellón. Boston también amplió. Incluso Barcelona movió las fechas y las juntó más a Conxemar. Estamos gravemente amenazados. Toda la riqueza que genera este evento, unos 250 millones de euros en el área y 6.000 puestos de trabajo, está en riesgo. Conxemar, por la falta de espacio, es la feria con más segundas plantas que he visto en mi vida: los estands tienen que crecer a lo alto al no haber más superficie disponible”.

El presidente de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa, José García Costas, entidad integrante del patronato, reitera la defensa de la ampliación del recinto ferial y asegura que “la propuesta de Zona Franca de entrar en IFEVI” es “positiva”. “Apostamos por ella y consideramos que es una ocasión que hay que aprovechar. No podemos esperar más. Necesitamos que Vigo se convierta en la Ciudad de las Ferias y un referente en el sector MICE (de negocios o congresos), pero, para ello, necesitamos implicar a todas las instituciones para lograr un pacto desde el diálogo que busque las mejores soluciones para profesionales y visitantes, potenciando el modelo de gestión del Ifevi con ferias de referencia como Navalia y Conxemar que tenemos que cuidar y, por supuesto, mantener”, argumenta.

"Avanzar todos juntos"

García Costas propone “avanzar todos juntos buscando la profesionalización del sector”. “Todos sumamos. Queremos que los visitantes perciban a Vigo como un referente en el sector MICE. Desde la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía, ofrecemos nuestro papel mediador y nuestra experiencia en organización de congresos y misiones comerciales para encontrar entre todos los agentes la mejor solución y transformar a Vigo en la Ciudad de las Ferias, primando el interés de nuestra ciudad y su área”, asevera.

También reclama un pacto entre las instituciones el presidente de la Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros, entidad que, al igual que la Cámara, forma parte del patronato del Ifevi. “Es una ampliación obligada no solo por Conxemar, también por las ferias que tenemos capacidad para atraer. Hay una propuesta que se ve con muy buenos ojos y hay muy buena sintonía entre la Zona Franca y la Xunta de Galicia. Son todo buenas noticias. Esperamos que, cuanto antes, se pueda firmar ese acuerdo por todas las partes y abordar esta obra. Lo deseamos”, expone antes de comentar que “este territorio, Vigo, está por encima de cualquier color político”.