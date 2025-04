El dron de la Policía Local «pesca» a dos furtivos reicidentes en Vigo

La Unidad Fénix de drones de la Policía Local de Vigo vuelve a pescar furtivos. Esta vez, en la zona de la Etea. Y, de nuevo, también reincidentes. Uno, italiano, y otro, vigués.

Los hechos ocurrieron el pasado día 20 de abril a plena luz del día, sobre las tres de la tarde. Los agentes habían iniciado un operativo de vuelo y vigilancia con el dron en la zona de la costa de Vigo y, durante el vuelo de reconocimiento, detectaron la presencia de dos personas en la orilla de la playa Ríos de Fora.

Los agentes de la Policía Local observaron en todo momento como los varones estaban extrayendo bivalvos e introduciéndolos en varias bolsas de plástico.

Ambos furtivos fueron localizados en una playa de la zona de la Etea. / Policía Local de Vigo

Tras la pertinente constatación de la realización de la actividad prohibida, procedieron a la identificación de ambos, resultando ser; C. C. B., de Italia y 54 años de edad, que estaba acompañado de I. C. F. M., de Vigo, y 58 años de edad.

En colaboración con el Guarda Rural de la Cofradía de Pescadores de Vigo, se efectuó la incautación del material, que resultaron ser almejas, y que arrojaron un peso aproximado de 2,375 kilos.

Las capturas furtivas fueron devueltas a su hábitat natural en las inmediaciones por el Guarda Rural.

Las infracciones cometidas por ambos furtivos fueron propuestas para sanción y remitidas a la Consellería do Mar, en virtud a la ley de pesca de Galicia 11/2008 del 3 de Diciembre, concretamente por: el ejercicio de marisqueo sin la preceptiva licencia y realizar capturas de especies prohibidas.

Ambos varones fueron denunciados al mismo órgano, por la misma actividad furtiva los pasados días 2 de enero y 18 de marzo.