El Concello dice ahora que la obra de Gol «no es compatible» con la reforma de las pistas

La reforma integral de las pistas de atletismo de Balaídos, prometida en numerosas ocasiones, deberá esperar todavía más. Fuentes municipales aseguran a este periódico que, a diferencia de lo que había anunciado el alcalde, Abel Caballero, esta actuación «no es compatible» con la construcción de la nueva grada de Gol, obra ya en marcha que el Ayuntamiento prevé finalizar en el primer semestre de 2027. «Hay que meter grúas dentro de la pista», comentan desde la Praza do Rei.

Añaden que «no hay fecha para el inicio» de la reforma de las pistas, puesto que «hay que esperar a que avance» la obra de Gol. Hace poco más de un año, Caballero, a preguntas de entrenadores y atletas, garantizó que la actuación en las instalaciones de atletismo estaría finalizada en la presente legislatura, es decir, antes de junio de 2027. Precisamente, la sincronización con las obras de Gol se expuso como un paso más hacia la consecución de este objetivo tan reclamado.

FARO publicó ayer que el proyecto para la renovación de las vetustas instalaciones municipales se encuentra en vía muerta desde la finalización del anteproyecto en junio del pasado año debido a un sobrecoste de más del 83% en la inversión propuesta por Naos Arquitectura, estudio responsable de su redacción: pasó de presupuestar casi 8,7 millones de euros a cerca de 16 —IVA incluido en ambos casos—, casi el doble.

Solo la incorporación de los estudios de geotecnia (680.000 euros) superó el presupuesto previsto por el Concello, de casi 9 millones de euros. Se sumarían las alzas de más del 200% en los movimientos de tierras (530.000 euros), la estructura (2,045 millones), la electricidad y megafonía (766.000) o el equipamiento: de 400.000 a 1,8 millones. Incluso conceptos como la gestión de residuos o la seguridad se cuadriplicaron al pasar de 123.000 euros aproximadamente entre ambos a más de 600.000 en total.

Tanque de tormentas

Fuentes municipales defienden que no existe tal sobrecoste y vinculan este aumento de las cifras con el nuevo tanque de tormentas, que se incluye en el proyecto de reforma de las pistas y, según el Concello, su instalación «supera los 6 millones de euros». «En el primer anteproyecto, no se incluyó en la licitación; ahora, sí. No se frena la reforma», argumentan. En todo caso, dejan claro desde el Ayuntamiento que la ejecución de la obra de Gol, como ya fue anunciado, sí permite a los usuarios seguir utilizando las pistas. «Se ha habilitado un acceso nuevo para compatibilizar la actividad», comentan.

Las pistas de atletismo fueron inauguradas en agosto de 1981 y formaron parte de las inversiones para el Mundial 82, del que Vigo fue sede. El Consejo Superior de Deportes invirtió en ellas casi 140 millones de pesetas entre las instalaciones de resisport, los graderíos y el cierre perimetral.