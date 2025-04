Bum de empresas que piden acreditar las competencias de sus trabajadores

¿Estudiar una titulación para poder trabajar o trabajar para obtener una titulación? Las dos frases son correctas y posibles, es más, son muchos los operarios que, sin haber cursado una formación oficial o reglada, cuentan con una certificación que valida sus conocimientos equivalente a un título de Formación Profesional.

Los CIFP Manuel Antonio, Valentín Paz Andrade y Audiovisual de Vigo son los centros encargados de emitir estas acreditaciones, un reconocimiento de las competencia en un ámbito de trabajo en base a tu experiencia laboral y no a los estudios que poseas.

Petición "masiva" de las empresas

Estos certificados pueden solicitarse de forma personal, a nivel particular, si bien desde estos centros han detectado un incremento por parte de las propias empresas para impulsar entre sus empleados que no tienen una titulación oficial, la acreditación de sus competencias profesionales —según la o las tareas que desempeñen en la empresa—, a través del procedimiento de evaluación, reconocimiento y acreditación (ARA, en galego). "Hemos notado un cambio en el sistema; antes había un mayor interés a nivel particular pero ahora tenemos una entrada masiva de empresas que demandan la acreditación personal de sus empleados", señala Manuel Mazás, el responsable de este servicio en el CIFP Manuel Antonio.

Mazás explica que el proceso, de forma colectiva en lugar de particular, es mucho más "directo y con menor requisitos". "Tienen que cumplir con el proceso igual pero sí es mucho más ágil, más cómodo", puntualiza el docente.

Tal y como se recoge en la página web de la Consellería de Educación, son varios los requisitos que deben cumplir los trabajadores. Lo primero es tener más de 18 años, para las unidades de competencia de nivel 1 (equivalente a un ciclo de Grado Medio), y más de 20 años para las de nivel 2 (también equivale a un Grado Medio pero permite acceder al nivel 3) y nivel 3 ( es el más alto, equivalente a Bachillerato o Grado Superior).

Requisitos

Con esto; será necesario tener experiencia laboral o formación no formal relacionada con las competencias acreditables; para las de nivel 2 o 3 se deberá acreditar por lo menos tres años de trabajo, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en total en los últimos 15 años. Para las de nivel 1, en cambio, se deberán justificar dos años de trabajo, con un mínimo de 1.200 horas trabajadas en total, también en los últimos quince.

En cuanto a la posesión de algún estudio o formación teórica, pero no formar, para poder habilitar estas competencia o conocimientos, el operario deberá justificar bien 300 horas de trabajo en los últimos diez años si se tratan de competencias de nivel 2 o 3 y al menos 200 horas si se trata de competencias de nivel 1.

No estar cursando un ciclo

Uno de los aspectos que puntualiza la Consellería para la acreditación de la experiencia laboral es que las personas candidatas "no podrán estar matriculadas en un ciclo de formación profesional o realizando formación profesional para el empleo, conducente a la acreditación de las unidades de competencia en las cuales solicita su inscripción". Precisamente esta es otra de las razones por las que las empresas o incluso los trabajadores a título personal solicitan la acreditación de sus competencias a través de ARA en lugar de cursar un ciclo de FP. Y es que las plazas son limitadas y a tenor del bum de matrículas que han tenido estos estudios los últimos años, es más factible optar por la acreditación, aunque tampoco es inmediata: "las acreditaciones tardan en torno a los 6 meses", cuenta Manuel Mazás.

Sectores

Cada uno de los tres centros de Vigo que realizan estas evaluaciones lo hacen según las familias profesionales que ofertan. "Por ejemplo, nosotros recibimos muchas peticiones para los sectores de medio ambiente, química o seguridad; aunque también nos llaman mucho preguntando por la rama de servicios sociosanitarios, pero nosotros no las realizamos porque no ofertamos esos títulos", explica Mazás. Las pruebas o exámenes suelen derivar de una entrevista, pero también "puede haber una parte de práctica y en ocasiones, en competencias o habilidades muy concretas, hemos ido a su puesto de trabajo para ver su destreza".