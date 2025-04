El mérito de las primeras alumnas viguesas

Recién estrenados los revolucionarios años 20 en Vigo, constan registros de matrícula desde la creación del centro y lo cierto es que sus expedientes académicos no pasan desapercibidos, pues fueron quienes de despuntar en los estudios obteniendo excelentes calificaciones. Buceando en los archivos de la Universidad de Vigo, es posible comprobar que una docena de mujeres se incorporaron a la Escuela Profesional de Comercio ya desde el primer año en el que abrió sus puertas. Si bien algunas permanecieron más de un curso en el centro y su rastro se desvanece en años posteriores, en una época en la que el alumnado superaba los 2.000 matriculados, no es hasta 1926 que se revela el nombre de la primera mujer que obtuvo el grado en Peritaje Mercantil en la ciudad, el suyo: Josefa Costas González. Acompañada de seis de sus compañeros titulados, esta pionera que allanó el camino a las que después seguirían su estela, tales como Pilar Mosquera, Alicia Mella, Soledad Pelayo o Ángeles Cabello, posó para un retrato de fin de carrera que fue publicado en FARO, dejando así recogido el diario decano en sus páginas este hito histórico para las viguesas.

Con el objetivo de poner de manifiesto las dificultades que tuvieron que sortear las viguesas a la hora de lograr su entrada en la enseñanza, la investigadora del Instituto de Estudios Vigueses (IEV) Pilar López ha documentado la realidad a la que se enfrentaban las mujeres de la clase media de la ciudad y cómo la creación de las escuelas de Comercio de Vigo y la de Magisterio en Pontevedra, además de la de Artes y Oficios, fueron claves para que se abriera para ellas un futuro más esperanzador que el de verse automáticamente relegadas a las tareas del hogar y a los cuidados en el seno familiar.

En cuanto a los estudios superiores, Pilar López escanea en primer lugar lo que sucedía a principios del siglo XX en Industriales, en donde afirma que «la presencia femenina era muy testimonial». Esta investigadora logró localizar que en el curso de 1910/11 se matriculan por enseñanza oficial, María del Carmen Sábada y Capablanca, hija del director de la Escuela de Artes y Oficios, y Pilar Palomar, ambas en preparatorio y primer grupo. «Estas dos alumnas obtienen buenas calificaciones en los exámenes, sin embargo, no vuelven a matricularse», señala López, quien refiere que han de pasar casi 20 años hasta dar con ellas de nuevo: «En el curso 1929/30 hubo otras dos alumnas, Rosario Torvieso y Dolores Lorenzo, que se matriculan en enseñanza no oficial en Dibujo Geométrico, aprueban, pero se indica que no tiene validez académica. Posteriormente en 1948, encontré a Berta González Bermejo, que se matricula para el examen de ingreso, pero ya no hay más información».

Josefa Costas, primera alumna que logró en Vigo el título de Perito Mercantil. / Llanos

En contraposición a Industriales, la implantación de la Escuela de Comercio conlleva una alta matrícula de viguesas, y es que, tal y como apunta Pilar López, «el motivo fácilmente podría deberse a la idea de que el trabajo administrativo es adecuado para la mujer». Esta es precisamente la misma causa que lleva a muchas mujeres viguesas a iniciar sus estudios en la Escuela de Magisterio de Pontevedra, otro de los centros de referencia en la formación femenina de la época, ya que «eran unos estudios que encajaban bastante bien para la mentalidad de la época, porque se entendía que si ellas no estaban cuidando de sus hijos, estaban atendiendo a otros niños», comenta la investigadora del IEV.

El papel clave de la EMAO

Pilar López también dirige su mirada en el estudio a la Escuela de Artes y Oficios, que considera «fundamental» debido a la amplia oferta formativa para mujeres y hombres, que iba desde talla, mecanografía, taquigrafía, contabilidad, dibujo o pintura, entre otros, y que en el curso de 1914/15 llegó a registrar 547 matrículas de mujeres. La investigadora nombra a Carmen Agra Cambón, Fanny Amadiós Péres, Andrea Castro Sánchez o Alianza Mella Serrano como ejemplos de alumnas del centro y también a Alicia Mella y a Elba Curty como docentes en el mismo.

Imagen publicada en FARO de Alicia Mella y Pilar Mosquera, con los peritos que finalizaron la carrera en el año 1926. / Pacheco

Como muestra de las desigualdades presentes en la sociedad de la época, Pilar López hace referencia a las becas que se concedían en Artes y Oficios para la clase obrera: «Se daban dos becas en la escuela. Una recibía el nombre de Premio Sanjurjo Badía. Estaba destinada a alumnos de la clase obrera y el importe era de 500 pesetas, que en el año 1923 era una cantidad muy significativa. Y, por otra parte, estaba el Premio Concepción Otero, dirigido a las alumnas, pero con una dotación de 250 pesetas, la mitad del importe de la beca de los chicos. Así que se pone de manifiesto y vemos claramente que, si bien es de agradecer esas becas, la concepción de acceso a los estudios era muy distinto en el caso de unas y de otros», analiza.

En los 70 años revisados en esta investigación, es imposible excluir la variable de clase. En este sentido, Pilar López expone que «las mujeres sin estudios y de nivel más bajo se encontraban en los hogares o trabajando en fábricas de salazón y conserveras, también como lavanderas o planchadoras, o en las casas sirviendo. Fueron las mujeres de clase media las que se introdujeron mucho antes que las de clase alta en las labores profesionales, porque la clase alta era más reacia. Además, la legislación era muy restrictiva y la mujer estaba tutelada, primero por el padre y luego por el marido. Únicamente, si tenían la suerte de estar solteras y ya no tener la tutela del padre, tenían un cierto grado de independencia, porque para poder ejercer, si estaban casadas y el marido se negaba, no podían trabajar. Por eso muchas carrera se frustraron», concluye.

