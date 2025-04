Los jueces tardarán casi 2 meses más en resolver casos con uno menos

Si ya por antonomasia el calificativo que más se asocia a la justicia es «lenta», con la nueva planta judicial que el Ministerio de Justicia planea para Vigo, este atributo pasará a cobrar todo el sentido. Y es que mediante un Real Decreto que todavía está en fase de borrador, el Ministerio propuso al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) transformar un Juzgado de Instrucción, encargado de investigar los delitos ordinarios, en un órgano especializado en Violencia sobre la Mujer. Esta decisión, o intención, no solo supone un paso atrás para la planta judicial viguesa, sino también para los propios ciudadanos, que tendrían que esperar dos meses más del tiempo actual para que se resuelvan sus casos o se emita sentencia.

Las matemáticas no fallan. Tomando como base los propios datos del Poder Judicial, los actuales ocho jueces y juezas de Instrucción de Vigo resolvieron a lo largo de los 12 meses de 2024 un total de 23.072 asuntos. Con un magistrado menos, esta cifra se iría a los casi 14 meses (13,73 meses), o lo que es lo mismo, se tardaría 53 días más en dar salida a los procedimientos por delitos como robos con fuerza o violencia, estafas, lesiones, daños, delitos contra la salud pública o en materia de seguridad vial entre mucho otros.

Ley de Eficiencia de la Justicia

La propuesta de Justicia obedece a la nueva normativa que se incluye en la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, por la que los juzgados de Violencia sobre la Mujer asumirán todos los delitos de naturaleza sexual donde la mujer sea víctima, independientemente de la relación de afectividad o no con el supuesto agresor.

Esto implica que, al año, el actual órgano especializado en malos tratos de Vigo, asumirá un centenar más de casos, incrementando un 10% –también según datos del CGPJ– su carga de trabajo.

La necesidad de reforzar el órgano de Violencia sobre la Mujer es innegable, pero no a costa de un juzgado de Instrucción. Y es que cada uno de estos magistrado estima que su juzgado tiene cerca de 20 causas por agresiones o abusos sexuales que pasarían a Violencia, pero sumaría otros 439 procedimientos nuevos al perder un juez y tener que repartirse el trabajo de éste. Porque lo que está claro es que el número de denuncias y procedimientos penales no va a decrecer, o al menos no hay motivos para creerlo.

En 2024, estos juzgados recibieron 24.557 asuntos, 3.069 casos de media por juez o jueza. El CGPJ recomienda no sobrepasar la cifra de 3.300 por órgano. Vigo lo cumple por los pelos. El problema es que al perder un juzgado instructor, estas 24.557 causas habría que repartirlas entre siete magistrados y no ocho, de modo que cada juzgado pasaría a asumir 3.508 procedimientos: 439 más por órgano, y lo que es más importante, superaría con creces los módulos de trabajo fijados por el propio Poder Judicial.

Guardias de Violencia

Hay también que tener en cuenta que los juzgados de Instrucción ya asumen la carga de sustituir al juez de Violencia sobre la Mujer los fines de semana, es decir, el juzgado instructor que esté de guardia tramita los sábados y domingos todos las denuncias de malos tratos que se presentan en el partido judicial de Vigo, desde una paliza o un quebrantamiento hasta un asesinato machista. Esto supone, teniendo en cuenta que el año tiene 52 semanas, que un total de 109 al año seguirán estos magistrados y magistradas asumiendo casos de violencia de género.

Ante esta realidad, estos magistrados y magistradas de Instrucción de Vigo se reunieron esta pasada semana para analizar las cifras de entrada y pendencia de cada órgano con el fin de elevar un escrito al CGPJ donde explicar que, en el caso de Vigo, no resultaría eficaz ni mucho menos resolutivo perder un juzgado de Instrucción en detrimento de otro de Violencia. «Si es necesario crear uno especializado en violencia de género, adelante, pero no a costa de uno de Instrucción», comentaba uno de estos jueces a la salida de la junta celebrada el pasado martes en la Ciudad de la Justicia.