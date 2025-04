La Abogacía ofrece mediadores y conciliadores para pleitos civiles

La obligatoriedad desde este pasado 3 de abril de acudir a un mecanismo extrajudicial de resolución del conflicto antes de ir a la vía judicial motivó la puesta en marcha de un servicio de mediación —que reforzará al ya existente— y otro de conciliación por parte del Colegio de Abogados de Vigo (ICA Vigo). Mañana, en la sede del órgano en Plaza América se ofrecerá una charla formativa sobre este punto contemplado en la ambiciosa Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Todo el proceso o parte

Los usuarios pueden servirse de la gestión y tramitación de todo el procedimiento a través de la institución o solo la designación de un mediador o conciliador para iniciar este procedimiento de búsqueda de solución extrajudicial, tal y como marca la normativa. «Uno de los objetivos pasa por facilitar este proceso a los colegiados; en el ICA contamos con una lista de mediadores, que requieren de una formación específica ya que tienen como función no la de aportar salidas sino facilitar la comunicación entre las partes, y también una lista de conciliadores, donde aquí sí será necesario estar colegiado, ya que cuenta con otras funciones al proponer soluciones para que las partes lleguen a un acuerdo», explica la decana del Colegio de Abogados de Vigo, Lourdes Carballo.

Reducirá la carga de trabajo

La letrada explica que para los abogados, la entrada en vigor de esta medida, no afectará en gran medida a sus competencias, al formar ya parte muchas «en el ADN del ejercicio de la abogacía». «Habitualmente un abogado intenta siempre mediar de forma previa para tratar de buscar una solución; no me creo que ningún ciudadano quiera o le guste tener que plantear una demanda», reconoce Carballo, quien sí estima que este nuevo requisito obligatorio en vía civil «aligerará» la carga de trabajo en estas salas.

Aumento de demandas

Lo cierto es que la obligación en esta jurisdicción de acudir a los denominados Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) como requisito de procedibilidad, es decir, como condición para que la demanda sea admitida —hasta la semana pasada no recibirán estas primeras demandas —, prevé una menor entrada de procedimientos, máxima que en el caso del partido judicial vigués permitiría desatascar los casos pendientes que cada una de los juzgados de Primera Instancia, que rondan el millar. Desde el 1 de enero y mediados de marzo, los 13 juzgados civiles del municipio que llevan asuntos ordinarios registraron 6.468 demandas, un 23% más que las 5.262 del mismo período de 2024.

Juzgados de Familia

En cuanto a los tres juzgados de esa jurisdicción especializados en Familia, donde la conflictividad entre excónyuges es mucho más notable, los MASC podría ser la solución para el enquistamiento entre las partes. «El mayor problema que teníamos antes con la mediación era acreditar que había tenido lugar; ahora esto se elimina porque es requisito obligatorio», concluye la decana.