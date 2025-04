«En ‘Tempos de entroidar’, reflectimos a enerxía dos directos»

Cemento ao mar, Deputación, Cuenta con mi voto, O teu corpo negro ou Maderos. Son algúns dos temas de «Tempos de entroidar», o primeiro disco da banda viguesa Michu da Rocha, encabezado por Michu Malvar, que conversa con FARO do seu traballo. Con Juan Pacheco na batería, Luisma Taboada de baixista e Javier Álvarez de guitarrista, preséntano hoxe en directo na Casa das Crechas, en Santiago de Compostela. Estarán en La Fábrica de Chocolate de Vigo o 3 de maio.

—Quedaron contentos co novo traballo?

Cumprimos as expectativas. O obxectivo principal era reflectir a enerxía dos directos, e conseguímolo.

—Que máis obxectivos ten o disco?

Amosar unha visión máis ampla e completa da nosa música.

El músico Michu, y el batería de su banda "Michu da Rocha", Juan / Marta G. Brea

—Tamén hai denuncia.

Non me considero unha persoa demasiado reivindicativa, pero si teño certos pensamentos, certos xeitos de ver a vida, que, de cando en vez, plásmoos nas cancións. A parte máis reivindicativa sempre está apoiada no localismo, é dicir, en defender o que eu considero as causas xustas da miña cidade, Vigo. Por iso está Cemento ao mar ou Merdeiros. Tamén me gusta moito a comedia: a nivel temático, a comedia ou o surrealismo é o fío condutor que envolve todo o disco.

—Que críticas hai en «Tempos de entroidar»?

Hai crítica ao pasado, á planificación urbanística que se levou a cabo durante mediados do século XX, que deixou certos esperpentos urbanísticos, como, por exemplo, o Hotel Bahía, o feito de ter un pepino por Concello, a illa de Toralla ou o ensanche da zona das rúas Barcelona e Zamora. Sempre fago a personificación a través de Portanet, que era o alcalde que había nesa época e que tamén levou algún que outro pellizco cando, por exemplo, se meteu o Vitrasa na cidade quitando os tranvías. Recóllese isto no disco cun ton humorístico porque, ao final, temos que construír a partir do presente, pero coñecendo o pasado. Unhas veces, aprendemos; outras, non: agora mesmo, sendo Vigo unha das cidades do Estado español con máis vivendas baleiradas, construír un novo complexo de edificios no Barrio do Cura, que é un barrio histórico, pois non me parece o ideal. O goberno local actual tamén está indo un pouco nesa dirección.

El músico vigués Michu Malvar junto al Barrio del Cura / Marta G. Brea

—Por que se chama «Tempos de entroidar»?

Queremos reflectir a festa e loucura do Entroido nos directos e, ademais, fai referencia á diversidade de estilos que se poden atopar no disco, con 11 temas.

—Pódese vivir da música?

En «Tempos de entroidar», tamén se critica o precario da música a través da comedia, dicindo que o mellor que pode facer un músico para poder tocar música e vivir paralelamente é traballar na Deputación, xa que, así, podería ter tempo abondo para dedicarse á música. A maioría das persoas que tocamos nesta cidade, na escena á que a min humildemente me gusta pertencer, temos todos outro traballo.