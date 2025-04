«El edificio del concello de Vigo es un gran feísmo, pero es parte del carácter urbanístico gallego»

La ourensana Laura Pato, conocida en sus redes sociales como Le Petit Patito, es una de las invitadas de esta edición del Festival Creativa, un evento organizado por Chachachá Studio a través de sus proyectos Galería Maraca y Dot Galicia. El cartel reúne a artistas y personalidades de actualidad en el mundo de la ilustración, como el Premio Nacional de Diseño, Mario Eskenazi.

Pato es otra de sus apuestas. Además de diseñadora gráfica es arquitecta y, valga el pareado, comentarista de Idealista. Sus vídeos relatando con humor los disparates que encuentra en la plataforma inmobiliaria —en plena crisis de la vivienda— son un éxito que engancha a sus más de 111 mil seguidores.

—Viene al Festival Creativa a dar una charla, ¿qué podemos esperar?

Voy a intentar explicar cómo se desarrolló mi trayectoria profesional, lo que hago. Es una mezcla de muchas fuentes diferentes de las que bebo.

—¿Cómo le explicaría a la gente ajena a su contenido en redes quién es usted?

Me defino como arquitecta, sobre todo porque fue lo que más me costó sacar y es a lo que dediqué más esfuerzos en mi vida. Mientras acababa la carrera empecé a trabajar en Vazva como diseñadora y entre una cosa y otra, ahora trabajo para el mundo de la moda. Luego está mi faceta como creadora de contenido (lo prefiere a influencer), pero no vivo ni podría vivir de ello. Intento tocar con humor el tema de la vivienda.

—¿Qué le parece el edificio del concello de Vigo?

Es un gran feísmo. Hay mucho que decir, aunque es parte de nuestro carácter como urbanistas en Galicia. Son decisiones que hemos tomado en su momento y es lo que hay. El paisaje es el que creamos en su momento y tenemos que vivir con ello. Es algo visible en muchas zonas de la costa. Si hubiese que solucionarlo sería difícil marcar donde empezar.

—¿Vigo es feo?

No, para nada. Odio la comparación entre Vigo y Coruña. Se tiene en mente que A Coruña es una ciudad más para pasear, del sector servicios. Y aunque tiene una parte del centro que sí, el resto creció de una manera horripilante. Vigo me gusta mucho, me gusta el paisaje industrial de las grúas.

—¿Cuál de sus proyectos como diseñadora gráfica le representa más, de cuál está más orgullosa?

Lo que más ilusión me hizo fue hacer camisetas para el Resurrection Fest , del que soy fan y al que llevo yendo muchísimos años. No es la típica camiseta negra que se pondría un metalero.

—En Galicia hay mucha variedad de rótulos, de varias épocas, todavía escapando de la gentrificación ¿Qué le parece esa anarquía visual?

A mí me encanta la cartelería retro de Luis Seoane, me parece una maravilla. En el paisaje cartelero de A Coruña todavía quedan rótulos de su época, pero poco a poco se está homogeneizando todo un poco. Se pone algo de moda y todas las tiendas llevan lo mismo. En las afueras encontramos de nuevo la anarquía que pertenece a nuestro carácter. Como poner somieres de puerta de un gallinero.

—No se puede obviar su faceta comentando vídeos de Idealista, ¿cuáles son las mayores aberraciones que encuentra?

Podemos ver el futuro en ciudades como Madrid o Barcelona, aunque espero que queden muchos años, pero si no se adoptan medidas vamos a acabar así. En Japón los pisos tienen una media de 20 o 30 metros cuadrados, aquí los pisos de nuestros abuelos eran grandes, para familias, es como desvincularnos de nuestra cultura y nuestra manera de vivir. No se puede eliminar de un plumazo. Lo más aberrante, aparte del precio (en comparación a los sueldos), lo peor es que nos acostumbremos a tener una habitación con una cama y un váter pegados. Y que haya quien lo defienda, lo peor.