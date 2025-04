Familias, abocadas a demandar a hijos con autismo para tutelarlos

Para adaptarse a la convención de la ONU de 2006 y avanzar en el respeto a la libre voluntad de las personas con discapacidad, se aprobó la Ley 8/2021 que supone una modificación profunda del régimen legal de protección: ya no se les incapacita judicialmente y se nombra a alguien para tomar decisiones en su lugar. Ya no se concende la patria potestad prorrogada a las familias,ni tutelas a las fundaciones. La nueva norma quiere dar a estas personas los apoyos necesarios para que sean ellas las que tomen sus decisiones. Sin embargo, en la práctica, este cambio está provocando incertidumbre y trastornos para familias con casos de discapacidad intelectual moderada o grave, como algunos de autismo.

Como la nueva ley sustituye la patria potestad prorrogada y la tutela por otras figuras, la Fiscalía tiene que revisar los casos de las personas que las tienen y asignarle una de las nuevas. Tenía hasta diciembre de 2024 para hacerlo, pero el plazo se ha prorrogado hasta finales de 2026. Cuentan las asociaciones del trastorno del espectro autista consultadas que, en Vigo, por defecto, el ministerio fiscal está otorgando guardas de hecho a las familias.

¿Qué es la guarda de hecho?

Es una medida de apoyo, en que un familiar o amigo cercano asume la protección y el cuidado de otra persona. No puede tomar por él decisiones trascendentes –económicas, sanitarias... — y no hay ningún documento que acredite este vínculo. Colectivos consultados explican que esto supone un serio problema, por ejemplo, ante una emergencia sanitaria, firmar un permiso de intervención.... Para todas las decisiones importantes deben acudir al juez. Otra de las cuestiones que critican es que Hacienda no reconoce esta figura y no pueden deducir por esta persona al cargo.

«Las personas con discapacidad intelectual grave o moderada deben tener representación de las personas que los apoyan para defender sus derechos, deberían concederles la curatela representativa», explica Luis González Rodríguez, vicepresidente de Autismo Galicia. «Una persona con edad mental de dos años no es capaz de tomar decisiones», añade.

¿Y qué es la curatela representativa?

Es la figura recogida por la nueva ley que más se parece a la protección que estas personas tenían con la patria potestad prorrogada. En las revisiones sí se está concediendo por defecto en los casos de tutelados por fundaciones, aún teniendo el mismo grado de discapacidad que a otros a los que se le da la guarda de hecho a los parientes

Las familias que no están de acuerdo con la concesión de la guarda de hecho y piden una protección mayor se ven obligadas a iniciar un nuevo proceso en los juzgados. Es decir, deben demandar a su hijo para que un juez valore qué medidas aplicar. En la ciudad hay, al menos, tres en marcha.

A María José Ferradáns, presidenta de la Asociación de Pais de Persoas con Trastorno do Espectro Autista de Centros de Apoio Familiar (Apacaf), le gusta «el enfoque que sustenta la ley» porque «no son incapaces, necesitan apoyo en menor o mayor medida». «Pero la concreción en la práctica, tendremos que ver caso a caso», añade. Como madre de una persona de 52 años con autismo, prevé que resolverán la revisión de su patria potestad con una guarda de hecho, pero defiende que una curatela se adapta más a las necesidades de estos casos. «Es difícil llevarlos al juzgado y habría que hacerlo para muchas cosas», considera. Si tiene que demandar a su hijo, lo hará. «Ya lo tuve que hacer hace 30 años para la tutela», recuerda. Supone un dinero que las familias dejan de ahorrar para el futuro de sus hijos y «los nervios del proceso».

De las 68 personas con TEA del centro Castro Navas de la Fundación Menela, están revisados ya 16 casos. La Fiscalía ha dado guardas de hecho a todos, salvo a los cuatro que estaban tutelados por fundaciones. Hay otros dos actualizados a la nueva ley con curatelas concedidas por un juez, al ser la primera medida de protección que recibían. Hay otros 19 casos en proceso de revisión. De estos últimos, tres familias han demandado a sus hijos para lucha por la curatela los juzgados.

Juicio ya celebrado

Cecilio García Ramos se negó a demandar a su hijo cuando la revisión se archivó por falta de acuerdo. Fue la Fiscalía la que lo acabó haciendo. Ayer se celebró la vista en el juzgado de primera instancia 12 de Vigo. Ahora será la jueza la que decida.

Los casos nuevos

Entre las familias cuyos hijos acaban de cumplir la mayoría de edad y aún no tenían ninguna figura de protección, hay «incertidumbre» con el camino a seguir ahora. Encarna Fernández, socia de la asociación AsTEAvi, cuenta que pidieron cita en la Fiscalía solo para informarse pero les piden que presenten «mucha documentación». «Hemos ido a charlas y salimos con muchas dudas. Nos lo ponen difícil», lamenta.

Un día para sacar a la luz las infinitas formas del TEA No hay dos personas con autismo iguales. Eso es lo que quieren visibilizar hoy, en el día mundial de concienciación sobre este trastorno, las diferentes asociaciones que dan apoyo a los afectados y sus familias. La Fundación Menela celebra esta mañana en el auditorio municipal de Vigo un acto que busca servir de espacio de encuentro para compartir «reflexiones importantes sobre l lucha que supone cada día tener y vivir con autismo». «Sus voces expresarán sus características innatas y sus necesidades, un conocimiento que supone la base de un proceso de cambio, de transformación de nuestra sociedad», destaca el colectivo.

