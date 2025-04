La despiden de un estanco de Vigo por robar con un cómplice y ella alega ser víctima del «hurto mágico»

¿Ideó un sistema para robar dinero de la caja con la ayuda de un cómplice o fue víctima de la estafa del «hurto mágico»? Esa es la cuestión que la Justicia ha tenido que dirimir en el caso del despido de una vendedora de un estanco situado en el centro de Vigo. Para el Juzgado de lo Social n.º 1 y para el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), prevalece la primera opción.

La sentencia del TSXG, del mes de febrero y contra la que aún cabía recurso contra el Tribunal Supremo, respalda los argumentos del juez de instancia: la trabajadora ha incurrido en «una conducta negligente que ha perjudicado» al propietario del establecimiento y que «la hace merecedora del despido». Se valida, por tanto, el cese de la empleada, aunque se impone al empresario el pago de 50 euros, más intereses, por un error en la liquidación.

De acuerdo con el relato de los hechos expuesto en la carta de despido y asumido por los jueces, la gerencia del negocio detectó descuadres de caja en el mes de marzo del año pasado y procedió a revisar las grabaciones de la cámara de seguridadpara comprobar si se había producido algún robo. «Lo que se pudo contrastar es que usted ideó y puso en funcionamiento un sistema para detraer dinero de la caja junto con un presunto cómplice», acusan.

A continuación, pasan a describir ese método, que se habría aplicado en «muchas más fechas», aunque solo mencionan cuatro días concretos. Un hombre llega al estanco, pide una cajetilla valorada en 4,30 euros, muestra un billete de 50, la vendedora no lo coge, pero tica la venta y le devuelve el cambio que correspondería —el hombre siempre le daba 0,30 euros para redondear la vuelta—. Esa escena se repite, con ligeras variaciones, en cuatro días de mediados de marzo casi a las mismas horas.

Se cifraba en 184 euros lo detraido de la caja con los cambios, más otros 16 euros por el valor del tabaco. La justicia rebajó la cuantía a los 150 euros, por eso la empresa tendrá que devolver 50 euros del finiquito.

Estanco en el que sucedieron los hechos / G. M.

«Víctima de un engaño»

La trabajadora, en cambio, alegó haber sido víctima de la estafa conocida como «hurto mágico». Se apoyaba en dos bazas; por un lado, aseguraba que una empleada de un negocio cercano sufrió dos veces en un mismo día la misma estratagema de ese individuo —que no ha llegado a identificarse—, y no por ello fue despedida. Por otro, aportó un informe pericial criminológico para demostrar que la mujer había caído en un engaño y que, por tanto, no hubo un comportamiento culposo o negligente.

La defensa de la empleada insistió en que la empresa sufrió una estafa «sin que se haya molestado en perseguirla penalmente». También le reprochó que no existiese un protocolo de gestión del dinero, «ni se hubiese impartido formación a los trabajadores, ni efectuada tarea preventiva sobre este tipo de fraudes».

Por último, la trabajadora también consideró que el negocio podía haberla avisado de que se estaban produciendo los hechos y que, mostrándole las imágenes, hubiese evitado que el supuesto estafador repitiese su truco.

Los magistrados no acogen ninguno de estos argumentos. Descartan que se tratase de un fallo involuntario porque la mujer llevaba nueve meses trabajando y habrían realizados «miles de cobros», y cuando ocurrieron los hechos no hubo situaciones de presión, con muchos clientes esperando. Además, «al final de jornada, en el arqueo de caja debía faltarle dinero y con ello debía darse cuenta de que algo le había pasado».

«No cabe alegar falta de formación en una trabajadora con nueve meses de experiencia y en una labor sencilla que, no de cobro, pero sí de pago, realizamos todos los ciudadanos a diario, lo que viene a ser prácticamente lo mismo», esgrime la sentencia.