Practicar vela para mantenerse en forma

Un estudio desarrollado por investigadores de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la UVigo constata los beneficios de la práctica de vela ligera entre los jóvenes, así como su preocupación por adoptar medidas de protección solar. De ahí que sus autores recomienden promoverla como una «actividad saludable» y como alternativa a otras disciplinas en un contexto en el que, según han comprobado otras investigaciones, la participación deportiva en este grupo de población está disminuyendo y las cifras de obesidad y sobrepeso infantil son alarmantes.

El trabajo, publicado en la revista Journal of Sport and Health Research, se basa en las evaluaciones y encuestas realizadas a 48 jóvenes menores de 14 años –la edad media fue de 12– que pertenecen a varios clubes náuticos gallegos y que no habían formado parte de la selección ni participado en competiciones nacionales o internacionales en la categoría Optimist.

La práctica de vela ligera se ha asociado con mejoras en la salud física y psicológica, así como con un mejor aprendizaje académico entre los jóvenes. Pero existe una «notable brecha» respecto a los estudios sobre sus beneficios en la condición física. De hecho, los autores indican que esta investigación es la primera que aborda este aspecto, así como las prácticas de protección solar.

Regatistas, durante el Campeonato de España Infantil de Optimist de 2021. / Rosana Calvo

Para determinar la condición física relacionada con la salud, los investigadores de la UVigo evaluaron, en las propias instalaciones del club, el índice de masa corporal, la capacidad cardiorrespiratoria, la fuerza muscular y la flexibilidad. Y los resultados obtenidos evidencian que la práctica de vela a una edad temprana «es un estímulo beneficioso».

Las deportistas aficionados participantes en el estudio (52%) presentaron mayores niveles de flexibilidad, mientras ellos obtuvieron resultados significativamente mejores en fuerza muscular. Las puntuaciones en la prueba de aptitud cardiorrespiratoria fueron similares en ambos sexos.

Respecto a los hábitos relacionados con la protección solar, el 69% de los jóvenes usaba habitualmente o siempre un factor igual o superior a 50 y no se encontraron diferencias en la frecuencia y el uso entre ambos sexos.

Alto conocimiento sobre los riesgos de la exposición solar

Aunque el 31,2% dijo no gustarle la fotoprotección y el 23,3% reconoció no preocuparse de aplicarla cada día de entrenamiento, al 81,2% sí le preocupaba quemarse o desarrollar manchas o arrugas. Y la mayoría de participantes indicaron que sus padres estaban más preocupados que ellos, lo que, según los autores, podría ayudar a aumentar la concienciación y reforzar las medidas de protección.

En cuanto al conocimiento sobre los riesgos y el cáncer de piel, el 78% de los jóvenes respondió correctamente, aunque ellas mostraron de forma significativa más conocimientos que sus compañeros.

Por tanto, a pesar del «buen conocimiento y la alta preocupación» por las consecuencias negativas, los investigadores recomiendan mejorar la educación y adoptar medidas de protección debido al riesgo asociado a la exposición solar durante la práctica de este deporte.

Los autores del estudio pertenecen al grupo Well-Move (Wellness and Movement) de la Universidad de Vigo y del IIS Galicia Sur –Carlos Ayán, José Carlos Diz, Miguel Sánchez Lastra, María Alonso y Nerea Blanco–, así como a la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad de Ávila –Daniel González–.