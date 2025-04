Más de una veintena de pisos y casas en Vigo están a la venta con okupas dentro

La venta de pisos y casas con okupas dentro en Vigo, una práctica destapada por FARO hace más de un año, empieza a extenderse por la ciudad. Han dejado de ser casos aislados para convertirse en algo a lo que se suman cada vez más inmobiliarias. Hasta hace poco la única que llevaba a cabo estas operaciones era una promotora balear, Sa Roqueta Investments, que opera a nivel nacional y tiene inmuebles a la venta en Vigo okupados de forma ilegal. Pero ahora ya hay agencias de la ciudad que se han apuntado a este modelo de compraventa.

Sin ir más lejos, Remax Balaídos, una de las que tiene un mayor volumen de negocio en Vigo, ofrece un piso en Navia por 240.000 euros con inquilinos irregulares en su interior. En el propio anuncio del piso, colgado en el portal Idealista, especifica que la vivienda está okupada ilegalmente, y que «se encuentra en proceso judicial de desahucio y no es posible realizar visitas». Esto, alegan, lo convierte en una buena oportunidad para inversores en un barrio tan cotizado como Navia.

Tendencia en Vigo

En total hay más de veinte inmuebles a la venta con okupas en Vigo. Aunque hay agencias inmobiliarias olívicas y gallegas que tienen alguno de esos pisos en cartera, la mayoría están en manos de la promotora balear mencionada. Uno de los casos más llamativos es el de un edificio abandonado en el barrio de Coia, concretamente en la calle Lalín. Allí hay seis pisos, todos ellos okupados. Cada uno se ofrece a un precio de 42.986 euros, todos ellos son de las mismas características, y se dirigen fundamentalmente a inversores. Y es que hay que tener en cuenta que quien adquiera un piso con okupas, aunque está a precio rebajado, tiene una serie de adversidades económicas. La principal, que por lo general será el comprador el que tenga que ejecutar el procedimiento de desahucio y asumir todos los costes económicos asociados al mismo y no solo eso, sino que si quieren vivir allí tendrán que afrontar una importante reforma pues por lo general son inmuebles que están en un estado deplorable, pues la mayoría han sido destrozados por los okupas.

Estas operaciones no son ilegales. Es más, las propias inmobiliarias informan en los anuncios que cuelgan en sus páginas web y en Idealista que se trata de viviendas okupadas. Y también hacen referencia a algunas de las limitaciones que ello supone. Las principales: no se pueden visitar los pisos y, además, no está permitido financiar la compra, es decir, no es posible solicitar una hipoteca para afrontar el pago de la vivienda. Hay que abonar todo el montante al contado, algo que por lo general solo está al alcance de grandes propietarios o directamente inversores, que se encargarían de reformar en profundidad esas viviendas y sacarlas de nuevo al mercado a precios mucho mayores, haciendo negocio por tanto con estas operaciones.

Los más de veinte pisos con okupas que están a la venta en Vigo se extienden a lo largo de toda la ciudad. Algunos están en el centro, otros en los barrios y unos pocos se encuentran alejados, en zonas rurales. Lo que más llama la atención es que no solo se comercializan viviendas: también hay locales, oficinas e incluso trasteros que se han puesto a la venta con okupas en su interior. Uno de los almacenes que se ofrecen con inquilinos irregulares está en el mercado por unos 8.000 euros.