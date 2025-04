El Chuvi reparó o cambió 30 válvulas cardíacas con novedades aún sin comercializar

First in human es como se denomina a las primeras aplicaciones en pacientes de avances sanitarios —ya sean fármacos, implantes u otros dispositivos—, tras haber planteado los conceptos y pasarlos por pruebas preclínicas y con el objetivo de obtener los permisos para comercializarlos. Para ello, las casas comerciales escogen centros de excelencia, con unos profesionales en los que puedan confiar por su sólida trayectoria y por la amplia experiencia que le confiere un elevado número de casos, así como que cuente con una buena unidad de investigación para el seguimiento. «Vigo reúne todas esas cosas», destaca el cardiólogo Rodrigo Estévez, uno de los responsables de que, el mes pasado, el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) fuera el primero del mundo en emplear una nueva dispositivo para reparar la válvula mitral sin abrir el pecho ni parar el corazón.

Esta fue una «primera utilización en humanos», pero no es la única participación del Servicio de Cardiología del Chuvi, dirigido por el doctor Andrés Íñiguez Romo, en estudios internacionales de soluciones novedosas para reparar o cambiar las válvulas más complejas del corazón —la mitral y la tricúpide— con técnicas mínimamente invasivas –intervencionismo transcatéter—. Forma parte de ocho ensayos y está al frente de siete de ellos en España. De hecho, el doctor Estévez destaca que el Chuvi es el hospital líder nacional en innovación en este ámbito y ha sido el primero en colocar tres de estos dispositivos.

Esto se ha traducido en que 30 pacientes del área sanitaria ya han sido beneficiarios de la implantación de novedosos dispositivos de este tipo que aún no están en el mercado.

Evolución

Las intervenciones cardíacas a través de catéteres están viviendo un bum en el último lustro con la aparición de nuevas soluciones tecnológicas. En cuanto a las válvulas cardíacas, las primeras que se realizaron fueron los implantes de aórtica percutánea. «Ahora es una realidad en todos los hospitales del país, tiene un volumen enorme y ya es lo indicado para la mayoría de los pacientes», destaca Estévez.

Pero para las válvulas mitral y tricúspide, que son más complejas, no. Hasta ahora, había muy pocos dispositivos. «Hay una gran variabilidad anatómica que no estábamos cubriendo», señala el doctor Estévez. Como la evidencia de los que van surgiendo todavía es pequeña, la técnica de elección para esta patología es la cirugía cardíaca —es decir, abriendo el pecho—, que tiene resultados «fantásticos». Sin embargo, no todos los pacientes pueden someterse a operaciones como esta. «Porque son muy mayores o porque su riesgo de comorbilidades es alto, principalmente», explica. Es con estos casos por donde se está iniciando el uso de los nuevos dispositivos.

El doctor Estévez / Marta G. Brea

"Las casas comerciales se han fijado en nosotros por el desempeño del hospital" Rodrigo Estévez — Cardiólogo

«Antes, muchos de los pacientes no tenían tratamiento y gracias a poder incluirlos en esos estudios han recibido uno para mejorar su calidad de vida», detalla el cardiólogo. Por ejemplo, cuando empezaron a poner un dispositivo llamado Cardiovalve, en 2021, que también estrenaron ellos en España. Por aquel entonces, no había ninguno para cambiar la válvula tricúspide mediante catéter. «Había un montón de pacientes que no recibían ningún tratamiento, solo el médico y su evolución no es buena», indica. En el campo mitral, además, ya tienen resultados científicos de que «en determinados pacientes se prolonga la supervivencia».

En la válvula tricúspide, participan en tres estudios internacionales —Cardiovalve, Lux-Valve y Trillium— y van a empezar con el cuarto —Topaz—. En la mitral, otros cuatro —Dragon Fly, ChordArt, AltaValvey y Apollo—. Han sido los primeros del mundo en colocar un ChordArt y los primeros de España en la DragonFly y la CardioValve.

Quince días para planificar una intervención nunca antes realizada Son las casas comerciales las que contactan con el Chuvi para solicitar su participación en estos estudios, al confiar en su experiencia, trayectoria y dotación. Una vez que cardiología identifica pacientes susceptibles de estos avances y con todas las pruebas y permisos, lo valoran en un comité internacional. Si todos lo consideran un caso idóneo, comienza la planificación. Entre un mes y quince días antes. Se forman con expertos. Para la última, fueron hasta Eindhoven. Y practican la intervención en modelos en 3 D del paciente, «hasta que te sientes cómodo». El doctor Estévez destaca que, para poder llevar a cabo todos estos procedimientos, es «esencial» todo el servicio de cardiología —en especial, imagen cardíaca avanzada, cardiología clínica e insuficiencia cardiaca—, así como los servicios de cirugía cardíaca y anestesia, sin olvidar a la unidad de investigación en Cardiología, dirigida por el doctor Víctor Alfonso Jiménez Díaz.

