Compra un barco en Santander, se estropea al (re)estrenarlo en la ría de Vigo y pierde el juicio contra el vendedor

Pésima primera experiencia en el mundo náutico la de un hombre que compró una embarcación de segunda mano en Santander y, una vez trasladada a Vigo, se averió en la primera travesía por la ría. Los fallos en el motor eran de tal gravedad que había que sustituirlo por uno nuevo, con un coste de casi 10.000 euros. Por el barco había pagado 13.500 euros.

El desafortunado comprador acudió a los tribunales para que el vendedor le pagase el nuevo motor, pero hasta la fecha no ha encontrado respaldo. Primero el Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Santander y ahora la Audiencia Provincial de Cantabria le han negado el resarcimiento. Contra esta última sentencia, de mediados de febrero, todavía cabía recurso de casación.

Los hechos se remontan a agosto de 2021, cuando el hombre se desplazó la capital cántabra para cerrar la compraventa del barco, de más de 20 años de antigüedad. Una vez trasladado a Vigo, salió a navegar por la ría, el motor dejó de funcionar y tuvo que ser remolcado. En el taller detectaron «graves averías» que hacían necesaria la sustitución. El nuevo motor costó 9.912,32 euros, que es lo que reclamaba por vía judicial basándose en la doctrina del aliud pro alio («una cosa por otra»), esto es, que se hizo entrega de un objeto distinto al pactado o que lo entregado provoque una «insatisfacción objetiva».

Barcos atracados en el Club Náutico de Vigo / Pablo Hernández

Pero la Audiencia Provincial esgrime que esa máxima no es aplicable al caso, para empezar porque la demanda no solicita que se restituyan las prestaciones del barco, sino que pide una indemnización reparadora que afecta solo al motor. Es decir, que no tenía intención de devolver la embarcación y que se le devolviese el dinero. El motor viejo estaba valorado en 1.575,40 euros en el momento de la venta, según el perito.

Además, en el propio contrato de compraventa figuraba una cláusula que eximía al vendedor de hacerse cargo de la garantía de «fallos de motor de vicios ocultos, de tratamiento de pinturas y enfermedades de fibra o golpes y fallos en el casco». Los magistrados no aprecian dolo (engaño) en el propietario del barco, que fue «personalmente inspeccionado por el comprador y no se ha probado el "camuflaje de defectos" o la preexistencia de anomalías graves».

De acuerdo con el fallo, el comprador intentó escudarse «en su propia falta de diligencia», ya que en el juicio aseguró que no había leído el contrato íntegro. «Los pactos son los que son y aparecen todos ellos suscritos por ambas partes», espetan los magistrados.

Falta de experiencia

Las pericias practicadas, dice la sentencia, «no permiten considerar debidamente probado que la avería del motor fuera anterior a la venta y se debiera a un defectuoso mantenimiento». Los peritos de cada parte expusieron teses contradictorias sobre el motivo del fallo. El experto propuesto por el demandante lo achacaba a la acumulación de salitre por falta de mantenimiento, mientras que el de la otra parte sostenía que la vida útil del motor era de 15 años, y que con esa antigüedad es imposible eliminar totalmente los depósitos de salitre.

«Está probado que el motor arrancaba cuando el demandante vino a examinarlo, y siguió funcionando después del traslado a Vigo, por lo que no puede descartarse que, como afirma el perito de la demandada, la avería haya tenido su causa en un mal uso por parte del comprador», señalan los magistrados.

El perito de la denunciada, asimismo, explicó que el fallo del motor se produce por un sobrecalentamiento causado por pérdida de una turbina e insuficiencia del aceite de la cola, por lo que, en el caso de que tales anomalías hubieran existido antes de la venta, «hubiera sido imposible que el motor funcionase». «No podemos olvidar que el propio actor en el interrogatorio practicado reconoció su falta de experiencia como navegante y su desconocimiento de las rutinas de mantenimiento de una embarcación», zanja la sentencia.