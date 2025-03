Seis personalidades encarnan el espíritu de la Reconquista

Con la de este año, FARO DE VIGO cumple 10 ediciones de homenaje a los héroes de la Reconquista caracterizando a personalidades de la ciudad con los trajes que los representan. En este tiempo —con un obligado parón por el COVID-19 en 2020 y 2021—, participaron políticos, empresarios, escritores, sindicalistas, arquitectos, hosteleros, deportistas o artistas.

En total, más de 60 hombres y mujeres, vigueses todos en su sentimiento. Todo ello ha sido posible gracias a la buena predisposición e inestimable ayuda de la Asociación Veciñal e Cultural Casco Vello de Vigo, el alma de un evento que no deja de crecer.

Fernando Franco Cachamuíña «Reconquistaría el respeto a los derechos humanos, violados impúdicamente»

Su espíritu más próximo al de un «milico» y la recomendación de su amigo Antonio Durán Morris llevaron al periodista de FARO y vecino del Casco Vello Fernando Franco (Vigo, 1951) a elegir ponerse la ropa del ourensano Cachamuíña, uno de los personajes clave en la expulsión de las tropas de Napoleón de la ciudad en 1809. Apunta que, en los tiempos actuales, «dados los últimos acontecimientos políticos llegados con el desgobierno americano», se conformaría con «volver al pasado inmediato» para reconquistar «el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional, violados impúdicamente en los últimos tiempos». «Esas barbaridades impunes de las alturas afectan a las bajuras, a nuestra vida de cada día», lamenta. Sobre la celebración, destaca que le parece «un gran acierto haberla potenciado». «Es una forma de encuentro entre vigueses y con gentes venidas del exterior», comenta.

Ester Navarrete Aurora «No estaría mal una carrera de la Reconquista, sería muy chulo y característico»

Nunca es tarde si la dicha es buena. Si Aurora nació como símbolo de las mujeres durante el levantamiento, Ester Navarrete Santana (Vigo, 1990) bien podría serlo en el siglo_XXI. Maratoniana olímpica tras ser madre y enfermera de profesión, aún recuerda cuando con sus padres hacía «fascinada» el mismo recorrido que realiza ahora con su hijo Isco. Porque antes de atleta hizo baile gallego, de los 7 a los 17 años, algo por lo que incluso algún entrenador asegura que su técnica de carrera «de punteras» viene de ahí. «Te reencuentras con mucha gente y gusta mucho celebrarla», señala, aunque este año la preparación del Europeo de Ruta de Bruselas se lo impedirá. Cara familiar para corredores populares del área por citas como la de San Juan, la Invasión Celeste o la añorada Pedestre de Nadal, no le hace ascos a una en la Reconquista. «No estaría mal, sería muy chulo y característico», imagina.

Carlos Taboada Alcalde Vázquez Varela «A cidade debe continuar loitando para reconquistar a illa de Toralla, que é nosa»

Se encarnó durante años en el alcalde Vázquez Varela para recrear la gesta de 1809. Destaca de él su gran capacidad para «facer de ponte» entre los franceses y los vigueses con el objetivo de que sus vecinos sufriesen lo mínimo posible la invasión del ejército de Napoleón. Este año, se pone su traje únicamente para el reportaje de FARO. Es Carlos Taboada (A Guarda, 1959), uno de los miembros más veteranos de la Asociación Veciñal e Cultural Casco Vello de Vigo. Considera que el espíritu de la efeméride que se conmemora tiene que seguir vivo en la población para «continuar loitando» por la «reconquista do que se lle quitou ao pobo e é do pobo», como la «illa de Toralla». «Parecía que solo era para a xente de cartos, pero se lle está devolvendo pouco a pouco», destaca. Lo que más le gusta de la fiesta es recorrer los puestos de comida «picando» y disfrutar las recreaciones de los episodios más importantes.

Susan Steele Carolo «Vigo sigue siendo increíblemente importante en Europa y hermosa»

No solo gallegos y portugueses ayudaron en la expulsión de Napoleón en Vigo. Desde el Atlántico Norte también llegó a la ciudad la doctora Susan Steele (Castletownbere, Irlanda, 1974) para dirigir la Agencia Europea de Control de la Pesca (EFCA, por sus siglas en inglés). «El primer año no entendía nada y ahora entiendo mucho más porque me encanta vivir aquí», señala, mientras reflexiona sobre el símil de ser la sede de la EFCA y el hito que supuso en 1809: «Sigue siendo una ciudad increíblemente importante, y también increíblemente hermosa con mucha historia», presume. «Los pescadores de ahora siguen trabajando muy duro, pero antes aún más», añade sobre los peligros del mar. Define como «unos aventureros increíbles» a hombres como Carolo, aquel vecino de O Berbés que cogió su hacha para tirar A Gamboa abajo. Y es que, 216 años después, Europa sigue poniendo sus ojos en él y su barrio.

Pedro Fernández

Antonio Durán «Morris» Miliciano «Os milicianos foron os que de verdade se implicaron por sentimento vigués»

«Nunca sería un cargo nin un oficial, pero si miliciano. Gústanme porque son os que de verdade se implican por sentimento, non por obxectivos militares nin políticos, senón por sentimento de ser vigués, e iso creo que é importante». Es el motivo que convenció al actor Antonio Durán Morris (Vigo, 1959) a elegir este personaje en el reportaje de FARO. De la fiesta, que le parece «fantástica», lo que más le gusta es la escenificación de los pasajes clave, entre los que destacan la destitución de la corporación afrancesada o la expulsión del ejército de Napoleón, que se puede disfrutar hoy desde las 18.00 horas en Porta do Sol, donde comenzará la representación. Los valores de la Reconquista de 1809 los traería a la actualidad en su sector para que tengan «máis poder de decisión» los equipos artísticos, los directores y los actores «e non estar tan en mans da burocracia, dos organismos, das plataformas, etc.».

Judit Rodríguez Comandante Chalot «Me recuerda a los Juegos porque me tocó contra una francesa y me abuchearon»

Hay caminos y caminos para llegar a los Campos Elíseos. El de Judith Rodríguez Menéndez (Vigo, 1995) pasa tanto por compartir unas fechas esperadas con amigos y familia como por reivindicar «esa lucha que nos llevó a donde estamos», pero todos confluyen en el personaje del Comandante Chalot. «Me trae un poco de recuerdo porque el día de los Juegos Olímpicos en el Grand Palais justo me tocó contra una francesa y me estaban abucheando a mí», rememora sable en mano sobre el bronce paralímpico cosechado en florete. «Al fin y al cabo en París me fue bastante bien y me hace gracia, fue una pasada», resume viendo la Reconquista, por primera vez, desde el lado invasor. La comunión de valores, la romería o la evolución «de la lucha bélica a la deportiva» coronan esta sensación. Quién sabe si con ella en las filas napoleónicas el desenlace hubiera sido diferente.